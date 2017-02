Jaak-Heinrich Jagor: suvel võiks 400 m tõketes uude sekundisse joosta

Nädalavahetusel toimunud kergejõustiku Eesti meistrivõistluste üks paremaid tulemusi oli Jaak-Heinrich Jagori võiduaeg 400 meetri jooksus. Suvel soovib Jagor viia uude sekundisse 400 meetri tõkkejooksu rekordi.

Tõkkejooksjana eelmisel suvel Euroopa meistrivõistluste poolfinaali pääsenud ja Rio olümpiamängudel võistelnud Jaak-Heinrich Jagor läbis esimest korda 400 meetrit kiiremini 48 sekundist. Joostes isikliku rekordi 47,54 tunnistas Jagor, et paar kümnendikku jäi veel varu. Just nii vähe jäi puudu Euroopa sisemeistrivõistluste normist.

"Ei selle normi peale ei mõelnud. Isegi, kui see norm oleks tulnud, siis sinna Belgradi sise-EM-ile ei oleks ma sellegipoolest läinud. Olen samal ajal laagris ja keskendun suvele," selgitas Jagor ETV spordiuudistele.

Kui suurem osa Euroopa tõkkejooksuparemikust, nende seas ka Rasmus Mägi, võistleb sisehooajal harva või üldse mitte, siis Jagori talvine võistlusgraafik on üsna tihe. Näiteks läinud nädalavahetusel tegi ta kolm starti.

"Mulle meeldib võistelda. See pole vale, mis Rasmus teeb, aga ma tunnen, et, kuna ma treeningutel väga palju teste ei tee, siis on mõnus vahetut tagasisidet saada. Võistlus on selle jaoks väga hea väljund," lisas tõkkejooksja.

Eelseisva suve tähtsamaks eesmärgiks on Londoni maailmameistrivõistlused: "Selleks on mul vaja kaks sajandikku kiiremini joosta, kui senine rekord on. Londoni MM ja uus sekund on 400 m tõketes need kaks põhiasja, mis suvel võiksid tulla. 400 m aeg näitas, et oleme õigel teel."