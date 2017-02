IAAF-ilt eriloa saanud Venemaa kergejõustiklased jäävad siiski sise EM-ilt eemale

Anželika Sidorova (Foto: TASS/Scanpix)

IAAF teatas neljapäeval, et kuigi Venemaa koondis tervikuna on dopingukorruptsiooni tõttu rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud, siis eriluba neutraalse lipu all võistlemiseks määrati teivashüppajale Anželika Sidorovale, sprinter Kristina Sivkovale ja vasaraheitjale Aleksei Sokirskile.

Sivkova treener Viktor Vasjatkin teatas aga uudisteagentuurile TASS, et nii tema hoolealune kui ka tiitlikaitsja Sidorova on sisehooaja lõpetanud ja Belgradisse ei sõida. Heitealasid aga sisevõistluste kavas ei ole ja seega ei võistle Serbia pealinnas ka Sokirski.

Mainitud sportlaste puudumine tähendab, et Belgradis peaks venelastest starti tulema üksnes kaugushüppaja Darja Klišina ja võib-olla ka vilepuhujast keskmaajooksja Julia Stepanova. Klišina sai IAAF-i eriloa juba eelmisel aastal ja võistles ka Rio de Janeiro olümpial.