Ksenija Balta: ei ole tähtis, palju kordi kukud; tähtis on, et tõused alati püsti

Ksenija Balta (Foto: Oleg Harchenko / Eesti Olümpiakomitee)

"Võttis alles aega. Kõigest seitse aastat. Ma loodan, et teen sellesama numbri järgmisel aastal ka tulemuseks," vihjas Balta tänukõne alustuseks soovile püüda kinni seitsme meetri piir.

"Mulle täna üks inimene ütles siin koha peal, et ma olen täpselt nagu tulnud Oscari galale. Ja tegelikult ma nii tunnengi. Ainuke vahe, et ma olen Kristjani galal. Ja see auhind näeb tõsiselt super välja! Selle koha pealt tuli üks lause meelde, mis kõlas ka Oscari galal: ei ole tähtis, palju kordi sa kukud. Tähtis on, et sa tõused alati püsti."

"Ma tänan teid kõiki tõesti südamest, et olete olnud minuga ja tean, et olete minuga ka järgmisel aastal. Suured tänud teile!"