Nädalavahetusel toimuvad A- ja B-vanuseklasside Eesti meistrivõistlused kergejõustikus

(Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Meistritiitleid tulevad teiste hulgas püüdma ka meie 2016. aasta Tbilisi U-18 Euroopa meistrivõistluste koondislased - noormeestest Ruslan Sergatšjov (JK Tempo) 2000 m jooksus ning 5000 m käimisdistantsil; neidudest Eliise-Triin Raun (SK Lindon) 300 m distantsil ning 60 m tõkkejooksus, Laura Trašanov (SK Maret Sport) kõrgus- ja kaugushüppes ning kuulitõukes, Lisa Lannusalu (KJK Vike) kuulitõukes, Leanne Siimumäe (KJK Kose 2000) 60 m tõkkejooksus, kõrgushüppes ja kuulitõukes, Lishanna Ilves (KJK Vike) 60 m sprindis, 60 m tõkkejooksus ja kaugushüppes ning värskelt kõrgushüppes käesoleva aasta U-18 MM-i normatiivi 1.77 alistanud Katre Sofia Palm (Saue KJK), kel meistrivõistlustel kavas 60 m tõkkejooks ja kõrgushüpe.

Kolm viimatinimetatut valmistuvad ka Eesti esindamiseks 20.-21. jaanuaril toimuvatel Balti noorte mitmevõistluse meistrivõistlustel.

Noorte Eesti meistrivõistlustel saab näha ka meie U-18 noormeeste mitmevõistluse koondislaste vormiteravust nädal enne Balti mitmevõistluse meistrivõistlusi. Reimo Sepp teeb kaasa 60 m jooksus, kõrgus- ja kaugushüppes, Egert Sekk 300 m distantsil ja 60 m tõkkejooksus, Igor Andrejev 300 m jooksus, kaugus- ja kolmikhüppes ning Deniel Kedrov 60 m tõkkejooksus, teivas- ja kaugushüppes. Kõik U-18 koondisesse kuuluvad noormehed harjutavad Audentese Spordiklubis.

Lisaks nimetatutele soovivad nädalavahetusel Eesti A- ja B-klassi meistrivõistlustel oma tõusvat meisterlikkust näidata pea kõik mulluse võiduka Balti B-klassi maavõistluse koondise liikmed.

Esmakordselt kajastavad tänavu kõikide Eesti meistrivõistluste numbrimärgid Eesti Antidopingu tunnuslauset "Spordin puhtalt", mis töötati välja 2015. aastal.

"Eesti Kergejõustikuliidu initsiatiiv on suurepärane," kiidab Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. "Idee on uuenduslik ning aitab puhta spordi sõnumit laiemalt levitada. Loodan, et iga võistleja, kes numbrimärki kannab, võtab endale hetke mõtlemisaega, et ta võistleks ausalt ning hindaks spordi tõelist väärtust."

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi lisas omalt poolt: “Võtsime puhta spordi üleskutse võistlusnumbritel kasutusele eeldusel, et kõik meie võistlustel starti asuvad sportlased peavad lugu ausa mängu põhimõtetest spordis, austavad konkurente ja võistlusreegleid.”

Võistlused algavad Lasnamäe kergejõustikuhallis nii laupäeval kui pühapäeval kell 12.00.