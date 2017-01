Iluvõimlemises alustanud kümnevõistleja ihkab jõuda U-20 MM-il medalile

Johannes Erm tegi mullu kümnevõistluses suure arenguhüppe ja loodab tänavu võita medali juunioride Euroopa meistrivõistlustelt. Tallinna Reaalkooli abiturient mängis üheksa aastat Floras jalgpalli ja kasvab nüüd mitmevõistlejaks Holger Peeli käe all.

"Kergejõustikuga olen tegelnud kuus aastat, olen 1.96 pikk, kaalun 82 kilo ja jalanumber on 47," tutvustas Erm ennast ETV spordisaates.



"Väikese poisina olin väga aktiivne ja kõik klubid mind vastu võtta ei tahtnud," meenutas Erm ja avaldas, et tema esimeseks treeninguks oli iluvõimlemine. Seejärel sai noormees pikalt kogemusi ka jalgpallis, kuid selle kõrvalt tegi tutvust ka tennise, sulgpalli, kriketi ja ujumisega.

"Pärast TV 10 olümpiastarti tuli mul kasvuhoog. Kuna lihased ei jõudnud pikkusele järele, siis alles nüüd on tulnud jõud peale ja seda on näha ka tulemustes," selgitas Erm oma hiljutist suurt arenguhüpet.

"Johannese kõige suurem pluss on see, et ta armastab jooksmist. Ta naudib jooksmist ja tänu sellele tal need kümnevõistluse alad, mis on rasked, aga annavad palju punkte, on heal tasemel," kommenteeris noormeest olümpiavõitja Erki Nool.

"400 meetrit on minu lemmikala kümnevõistluses ja seal on mul rekord 48,17. Kaugushüppes ma tegin suvel kõva tulemuse 7.42. Suuri arenguhüppeid näen ma heidetes ja kõrgushüppes, kus ma just vahetasin jalga," vaatas U-20 vanuseklassi MM-i medalit ihkav mitmevõistleja tulevikku.