Eesti rekordile viie sajandikuga kaotanud Balta: olen üllatunud, et jooks nii hea oli

Ksenija Balta tegi Tartus toimunud Martin Kutmani mälestusvõistlusel hooaja avastardi, kui võttis osa oma kõrvalast, 60 meetri jooksust.

Ksenija Balta läbis 60 meetrit 7,34 sekundiga. Vaid viis sajandikku jäi teda lahutama eelmisel talvel joostud Eesti rekordist.

„Jäin jooksuga rahule, sellise vormi pealt olen ma isegi natukene üllatunud, et nii hea oli,“ sõnas Balta ETV spordiuudistele. „Talvel tabas mind ka viirus ja tõmbas hoo natuke maha.“

„Praegu oli põhiline saada võistlustunnetus ja nii-öelda väike võistlustress kogu kehale. Ma arvan, et ma sain sellega hakkama.“

Euroopa sisemeistrivõistlusteni on jäänud veel kolm nädalat ning võimalik, et oma põhialal kaugushüppes teebki Balta esimese võistluse alles Belgradis. Seda enam, et norm on tal täidetud juba eelmisest hooajast.

„Ma olen tegelikult saanud päris palju asju just selliseid teha, mida mul kaugushüppeks on vaja ja mida ma juba aastaid pole teinud," tõdes Balta. "Sisuliselt kõige sellega, mida ma enne olümpiat kuu aega tegin, jätkasin ka edaspidi. Nüüd on hüpete põhja on olnud rohkem ja ma usun, et kaugushüpe on hea.“