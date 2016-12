Etioopia kehtestab dopinguga patustanud kergejõustiklastele eluaegse võistluskeelu

Haile Gebreselassie (Foto: AFP/Scanpix)

Novembris Etioopia kergejõustikuliidu (EAF-i) presidendiks saanud jooksulegend Haile Gebrselassie teatas kolmapäeval, et Etioopia seisukohaks dopinguvastases võitluses on nulltolerants ning dopinguga patustanud sportlaseid ootab ees eluaegne võistluskeeld.

Pikki aastaid koos naaberriigi Keeniaga pikamaajooksu domineerinud Etioopia usaldusväärsus langes kahtluse alla sellel aastal, kui kuut kergejõustiklast süüdistati veebruaris dopingu tarvitamises. Aprillis teatas EAF, et dopingukontrolle muudetakse tõhusamaks ning need viiakse läbi enam kui 200 sportlase seas.

„Meie seisukohaks pole dopingut tarvitanud sportlasele vabanduste otsimine,“ tõdes Gebrselassie kolmapäeval Reutersile. „Alates tänasest saab iga reegleid rikkunud sportlane eluaegse võistluskeelu.“

Gebrselassie sõnul on nulltolerantsi eesmärgiks näidata rahvusvahelisele kergejõustikuliidule (IAAF-ile), et Etioopia võtab dopinguvastast võitlust tõsiselt. Samuti soovitakse, et IAAF eemaldaks Etioopia dopinguskandaalide tõttu „kriitilist hoolt“ vajavate riikide seast, kuhu kuuluvad ka Keenia, Maroko, Ukraina ning Valgevene.