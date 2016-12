Rasmus Mägi kiitis tänukõnes Eesti arengutingimusi ja kohtunike taset

Rasmus Mägi (Foto: Oleg Harchenko / Eesti Olümpiakomitee)

"Ma olen aru saanud mõttest, et kõik, mida me ei saavuta, selleks me ei olegi võimelised. Üsna karm tõde, aga sportlasena on see minu jaoks väljakutsuvamaid ja proovilepanevamaid printsiipe, mida üritada enda hüvanguks rakendada," sõnas 400 meetri tõkkejooksu olümpia kuues mees.

"Ma tunneks ennast halvasti, kui ma ei ütleks, et need võimalused ja valikud, mida Eestimaa meile tervikuna pakub, on enda arendamiseks vägagi tõhusad. Tasub neid vaid märgata. Samuti arvan ma, et Eestis on väga mitmetel spordialadel, kaasa arvatud kergejõustikus vägagi kvaliteetne kohtuniketase, mis väärib samuti tunnustust."

"Isiklikult hindan ma kõige rohkem spordist saadavat vabadust, selle sõltumatust, ausust, ettemääramatust, ettearvamatust. Kui me räägime kiirusest, siis see on selline huvitav nähtus ja tunne, mille puudumine on küllaltki frustreeriv. Ja siinkohal ma ei räägi ainult jooksukiirusest, vaid kiirusest kõige laiemas mõistes."

Mägi tunneb heameelt, et vanematest treenerid Anne ja Taivo on olnud piisavalt kannatlikud ja targad. "Et üht aeglasevõitu inimest kiiremaks ja järjest kiiremaks muuta," põhjendas ta. "Ja vaieldamatult on siiani olnud mu üks suurimaid trumpe ka see, et olen saanud tiitlivõistlustel ja erinevates laagrites käia koos Marise ja Gritiga [kergejõustiklased Maris Mägi, õde ja Grit Šadeiko - toim.], kel on olnud suur roll minu seniste väärtushinnangute kujundamisel ja kes on ühtlasi seisnud paljude minu tulemuste taga."

"Me räägime päris tihti ka eeskujudest, kelleta me ei saa, aga vahest liiga harva eeskujude liigse jäljendamisega seotud ohtudest ja äärmustest. On üsna loogiline, et inimestel on komme juba alateadlikult jäljendada kedagi, kes meile meeldib, samas selle tulemusel kaovad tihti paljud originaalsed ja hädavajalikud, loomupärased omadused, mis võib tihti saada meile endale saatuslikuks."

"Sport on selles mõttes ainulaadne valdkond, et nii-öelda valimised toimuvad juba tehtud tegude, mitte antud lubaduste põhjal," jätkas teistkordselt aasta meessportlase tiitli teeninud tõkkejooksja. "Isiklikult ei ole minu jaoks kunagi selliste auhindade võitmine olnud eesmärgiks, kuna minu jaoks peitub selle auhinna olemus selles, et see on suunatud pigem rahvale, kelle seast siis kerkivad esile uued potentsiaalsed tippsportlased, harrastajad või lihtsalt aktiivsed inimesed, kelle harjumus liikuda on pikas perspektiivis väärtuslikum mistahes medalist või autasust."

"Samas meeldib mulle uskuda, et lisaks rahvahääletusele, spordiajakirjanike ja spordialaliitude häältele valib igal aastal neljanda osapoolena omale uued omanikud seesama väärikas ja ajalooline auhind. Seesama Kristjan ise. Seetõttu on mul au saada mitte tunnistatud parimaks sportlaseks või nimetada ennast võitjaks, vaid pälvida see tunnustus ja osutuda valituks. Spordisõpradele soovin ma avatud meeli, kuna liiga tihti kipume ootama juba kogetud emotsioonide kordumist. Paraku erinevate tegurite tõttu on need siiski kordumatud. Taas kord aitäh meeldiva ja huvitava spordiaasta eest!"