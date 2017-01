Jürgen Rooba: enne mängu oli garderoobis väga hea fiiling

Eesti meeste käsipallikoondis alustas 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja võidukalt, kui võõrsil alistati Kosovo 31:17.

Eesti koondise parimana viskas Jürgen Rooba kaheksa väravat, Kristo Voika arvele jäi viis tabamust. Andris Celminš lisas neli ning Armi Pärt ja Henri Hiiend kolm väravat.

"See tunne, kui mängid võõrsil ja ootad hetke, et oma poistega jälle kokku tulla," põhjendas Rooba ERR-ile edukat mängu. "Et just näidata, mida mina olen vahepeal õppinud ja kõike seda meeskonnale juurde anda."

"Kindlasti on emotsioon hea. Seda võib kogu meeskond väita, et alustasime hästi. Ma arvan, et kõik mängijad alustasid hästi, kaasa arvatud mina. Sellega võib rahule jääda."

Rooba sõnul pääses maksvusele eestlaste hea meelestatus. "Siin on mängud näidanud, et kipume võõrsil pisut paremini mängima kui kodus ja täna [eile - toim.] oli enne mängu fiiling garderoobis väga hea. Sellise meeskonnavaimu pealt mängima minnes on vastastel väga raske mängu alustada."