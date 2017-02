Käsipalli meistriliigas peetakse kolmanda ringi viies voor

Põlva Serviti (Foto: Eesti Käsipalliliit)

14.02 kell 19 Tapa Spordikeskus: SK Tapa – HC Tallas

Omavahelised mängud. 1. ring: 24:20; 2. ring: 22:30.

Tapa ja Tallase vastasseis on liigatabeli seisukohalt printsipiaalne. Mõlemal meeskonnal on hetkel kuus punkti ning võideldakse viienda koha eest. Kodumeeskonna peatreener Elmu Koppelmann tõdes, et ei saa olla kindel, kas tal õnnestub kohtumiseks parim võimalik koosseis platsile saada. Siiski lisas ta, et Tapa läheb kohtumisele võidumõtetega.

"Tallase puhul on näha, et nad saavad süstemaatiliselt sama koosseisuga trenni teha. Võrreldes hooaja algusega on nende kokkumäng kõvasti paranenud," rääkis Koppelmann. "Minu nooremad mängumehed on Tallase omadest muidugi veel nooremad ning paratamatult on nende võimekus hetkel veel pisut väiksem."

Möödunud nädalal Arukülast jagu saanud Tallase peatreener Jüri Lepp lootis, et tema hoolealused suudavad leitud hoogu säilitada. "Õnneks on mul seekord natuke rohkem mehi kasutada kui eelmisel nädalal, kuid pink veel kõige pikem pole. Arukülaga eelmises voorus väga mänguks ei läinudki, sest esimesel poolaja tegime vahe sisse. Tapaga kindlasti nii lihtne pole. Nad mängivad kodus ja neil on samuti punkte hädasti vaja."

14.02 kell 19 Aruküla Põhikool: Aruküla – Põlva Serviti

Omavahelised mängud. 1. ring: 22:39; 2. ring: 21:37

Aruküla on sel hooajal liidrilt Põlva Servitilt saanud 17-ja 16-väravalised kaotused. Meistriliigas hetkel viimast kohta hoidva meeskonna loots Toivo Järv jäi kohtumise eel vaoshoituks. "Peaga vastu seina ei tahaks joosta. Tahaks midagi mõistlikku ka teha," muigas ta. "Üritame teha nii, et Serviti siiasõit ka midagi väärt oleks."

Tänu eelmises voorus saadud võidule Viimsi üle ja Kehra kaotusele Viljandile, kerkis Serviti uuesti meistrivõistluste liidriks. Kolmandas ringis on Servitil jäänud vaid kohtumised tabeli tagapool asuvate meeskondadega ning peatreener Kalmer Musting ütles, et kasutab neis mängudes võimalust vahetusmeestele suuremat rolli anda.

"Mängud on loomulikult selles mõttes olulised, et võidud tuleb koju tuua, aga üldiselt saavad nooremad lähematel nädalatel kogenumatest rohkem mänguaega," sõnas Musting. "Selge on see, et vanemad mängumehed Arukülla ei sõida. Puhkepäeva nad ei saa, aga las teevad üldkehalist või saavad nad mõne muu ülesande."

16.02 kell 19 Viimsi Keskkool: Viimsi/Tööriistamarket – Viljandi HC

Omavahelised mängud. 1. ring: 27:24; 2. ring: 25:25.

Viimsi on mullusele finalistile Viljandile sel hooajal olnud kõva pähkel. Mulkidel polegi meistriliigas õnnestunud Põhja-Eesti klubist veel jagu saada. Loomulikult soovib Viimsi peatreener Ain Pinnonen, et see trend jätkuks ka neljapäeval.

"Eks tahtejõud peab meil kõva olema. Ka selles viigimängus domineeris Viljandi tegelikult kohtumist, aga me ei andnud alla ja võitsime punkti," meenutas Pinnonen.

Viljandi peatreener Marko Koks tõdes samuti, et Viimsi on sel hooajal suutnud neile palju tuska pakkuda. "Meil on viimastes mängudes olnud päris palju suuri mõõnasid ja ebastabiilsust, aga rõõmu teeb see, et mitmes kohtumises oleme suutnud sellest mõõnast välja ka ronida," andis Koks meeskonna hetkeseisust ülevaate. "Tahaks jõuda seisu, kus suudame 60 minutit järjest stabiilselt mängida. Eelmise aasta lõpus juba vahepeal olime sellises seisus."