Prantsusmaa käsipallikoondis võitis kuuenda MM-tiitli

Prantsusmaa käsipallikoondis (Foto: AFP/Scanpix)

Pühapäeval peetud käsipalli maailmameistrivõistluste finaalis sai Prantsusmaa 33:26 jagu Norrast ning võitis läbi aegade kuuenda MM-tiitli. Norra jaoks oli hõbemedal suur kordaminek, sest seni polnud see riik suurturniiridel veel medalini jõudnud.

Võitjate poolel viskas 6 väravat turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks hinnatud Nikola Karabatic, Kentin Mahe, Michael Guigou ja Valentin Porte lisasid kõik 5 tabamust. Norra poolel viskas viis väravat Kent Robin Tonnesen.

Ajalooliselt on Prantsusmaa kõige edukam käsipalliriik, kui nad on võitnud kuus MM-tiitlit, kaks olümpiakulda ning kolm EM-tiitlit. Alates 2008. aastast on prantslased jäänud võiduta vaid kahel suurturniiril, kui 2013. aasta MM-il kaotati veerandfinaalis ja 2016. aasta olümpiamängudel finaalis.