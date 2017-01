Käsipalli esiliigas alustatakse teist ringi Põlva ja Tartu Ülikooli taktikepi all

Käsipall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Tiitlikaitsja Põlva/Arcwood kogus avaringi kaheksa mänguga 14 punkti. Võitude kõrvale tuli sisse ka üks kaotus, mis saadi võõrsil tulemusega 25:33 HC Kehra/Primendilt. Sellega sai läbi Põlva/Arcwoodi 40-mänguline kaks ja pool aastat kestnud kaotusteta seeria. Oma lähimate rivaalide TÜ/Glassdrive’i ning Põlva TÜ üle võeti aga võidud, vastavalt 28:27 ja 29:27. „Kuigi kunagi pidime ju kaotama, tuli allajäämine Kehrale üllatusena,“ ei varjanud Põlva/Arcwoodi peatreener Romet Oone. „Kohe ei osanudki arvata, et Kehrale kaotame, pigem kartsime, et Tartu võib meist jagu saada. Pole halba ilma heata ja see kaotus mõjus meile äratuskellana, et peame hoogu juurde panema.“

Oone sõnul parandamisruumi neil jagub. „Peame kaitses agressiivsemalt tegutsema, et selle pealt teenida seni meie trumbiks olnud kiirrünnakuid,“ arutles Oone, kelle hoolealuste üldine väravate vahe on liigas alles paremuselt kolmas. „Tänavu pole me skoori taga ajanud ning oleme jaganud mänguaega võrdselt. Samuti pole me kaitses olnud nii head kui mullu.“

TÜ/Glassdrive teenis avaringis sarnaselt Põlva/Arcwoodile 14 silma. Kuigi tartlastel on väravate vahe parem, kaotasid nad omavahelise mängu ühe tabamusega. „Miinimumprogramm sai täidetud,“ tõdes TÜ/Glassdrive’i esindaja Priit Allikivi. „Siiski peame peeglisse vaatama, sest lõpus tulid võidud turniiritabeli teise poole meeskondade üle raskelt. Läksime lihtsama vastupanu teed, ega mänginud oma võimeid välja.“

Allikivi hinnangul on võrreldes mullusega näha arengut. „Tänavu pole meil mehi enam koosseisus nii palju kui mullu, mis tähendab, et rotatsioon on väiksem ja kõik teavad võistkonnas oma kohta. Mullu oli pilt kirjum, sel hooajal jookseb aga asi loogilisemalt,“ analüüsis Allikivi. „Teises ringis ei tohi me ennast lõdvaks lasta ja peame kohustuslikud võidud ära võtma.“

Kolmandal kohal olev Põlva TÜ sai avaringis kuue võidu kõrvale kaheväravalised kaotused liidritelt Põlva/Arcwoodilt ja TÜ/Glassdrive’ilt. Põlvakate juhendaja Kalmer Musting on 12 punktiga rahul. „Võrreldes mullusega on pilt oluliselt parem,“ rõõmustas Musting. „Kaotused tulid tasavägistes kohtumistes, kus me ei suutnud oma võimalusi ära kasutada. Kui välja arvata Kehra üle võetud napp kaheväravaline võit, siis muid probleeme meil polnud. See üllatas mind.“

Musting ei kavatse loorberitele puhkama jääda. „Loodetavasti paneme teises ringis juurde ning suudame Arcwoodile ja Tartule veelgi rohkem vastu hakata,“ sõnas Musting. „Eeldusi meil selleks jagub, sest noored on aastaga kehaliselt küpsemaks saanud ning me oleme kogemusi ammutanud noortekoondistest ja Servitist. Mõnelt mängijalt, eriti Kennteh Soolt ja Tõnis Kaselt, oodanuks suuremat panust, kuid heade eeldustega Soo jätkab hooaja teise poole võib-olla üldse Servitis. Otsustamine saab raske olema, sest esindusmeeskonnas ta mänguaeg napiks, kuid TÜ-s oleks koormus väiksem.“

Kaheksa silmaga neljandal kohal olev Kehra/Primend on näidanud ebastabiilset mängu. Hooaja alguses kaotati Viljandi Spordikoolile, kellele see oli üle aastate esimeseks punktiks, kuid seejärel saadi jagu viimastel hooaegadel võitmatuna püsinud Põlva/Arcwoodist. „Sügise märksõnaks oligi ebastabiilsus,“ tõdes kehralaste peatreener Kaupo Liiva. „Selle tõestuseks aitasime nii Arcwoodil kui Viljandil ajalugu teha.“

Kuigi esiliigameeskonnad peavad jaanuari lõpuks esindusvõistkondadelt laenatud mängijad tagasi andma, arvab Liiva, et hakkama saadakse ka valgevenelase Mikita Jermaševitšita, kes visanud keskmiselt 9,7 väravat mängu kohta. „Noored on vahepeal treeninud. Oleme paremaks läinud ning usun, et me pole peksupoisid,“ jäi Liiva tagasihoidlikuks. „Meiega on vahepeal liitunud ka vanemaid mängumehi. Hannes Haapsalolt ootame häid esitusi kaitses ning paar meest tuli juurde ka joonele, kus füüsilise poole pealt arengujärgus olevatel noortel on raske. Siiski tahaksime hooaja teisel poolel anda mänguaega noortele, kuid pääseda ka nelja parema hulka finaalturniirile.“

Sarnaselt Kehra/Primendile on kaheksa punkti kogunud ka Oskar. Erinevalt lähirivaalist on tallinlased aga võitnud endast tagapool olevaid meeskondi ning kaotanud esineliku võistkondadele. „Hooaja esimesest poolest kripeldab kaotus Kehrale. Ülejäänud mängud sujusid plaanipäraselt,“ tunnistas Oskari juhendaja Vahur Vetevool. „Teises ringis tahaksime kedagi eestpoolt üllatada ning murda ennast finaalturniirile.“

Oskari koosseisu moodustavad vanemad mehed, mis tuleb nii kasuks kui kahjuks. „Füüsiliselt võib meil raskeks minna, kuid peame oma kogemustepagasi ära kasutama,“ sõnas Vetevool. „Loodame, et meeskonnal indu jätkub ja ka treeningutel pole me üle pingutanud. Oleme harjutanud vastavalt eale.“

Turniiritabeli lõpp on äärmiselt tihe, sest nelja silma peal paikneb neli meeskonda. Omavaheliste mängude arvestuses on kuuendal kohal Audentes, kes saanud jagu HC Tallinnast ja HC Viimsist. „Esimeses ringis tegime hea mängu Tallinnaga, kelle vastu saime minna täiskoosseisus. Oleksime pidanud ka Viljandit ja Oskarit võitma, kuid seal segasid meid erinevad probleemid. Tugevamate meeskondade vastu pidime läbi ajama lühema pingiga ning nendes kohtumistes jagamise mänguaega võrdsemalt. Suureks mureks on ka see, et meil puudub oma väravavaht,“ võttis Audentese peatreener Martin Noodla sügisringi lühidalt kokku. „Kuigi väga rahule jääda ei saa, on toimunud vaikne areng ja välja kujunenud liidrid. Kuna andekamad poisid on meil nooremad, siis peaksime tulevikus paremad olema. Tänavust hooaega võtamegi rohkem vaheaastana.“

Kuna mängijad arenevad, siis on Noodla meelestatud positiivselt. „Edasiminek toimub nii tehnilise kui füüsilise poole pealt,“ rõõmustas Noodla. „Kuigi meie jaoks on peamiseks ülesandeks mängijate koolitamine, oleme näidanud, et täiskoosseisuga mängides võime kõigile ohtlikud olla.“

Tallinn alustas hooaega kahe võiduga, kuid kaotas järgmised kuus kohtumist. „Ei saa rahule jääda,“ kommenteeris pealinlaste juhendaja Margus Lillepea. „Kui paar põhimeest on meil puudu, siis tekivad kohe raskused. Samuti on meil probleeme olnud häälestatuses. Siiski potentsiaali meeskonnas on ja kõik peavad nüüd kaotustest järeldused tegema, et ennast kokku võtta.“

Tallinn on tänavu olnud kõige kehvema rünnaku ja kõige parema kaitsega meeskond. „Rünnak neil lonkab ning päris rahul ei saa olla ka kaitsega. Mehed on palju ka individuaalselt eksinud, sest kui rünnakul ise ära ei viska, siis karistatakse sind kiirrünnakutega,“ tunnistas Lillepea, kelle hinnangul on esiliiga tase tõusnud. „Paljud meeskonnad laovad juba suvel hooajaks alusmüüri ja niisama õlle pealt ei saa mängima tulla. Tänavu on kolm meeskonda teistest üle olnud, kuid meie sihiks on endiselt pääs nelja parema hulka.“

Avavoorus kaotanud Viimsi sai seejärel jagu Kehra/Primendist ja Viljandi SK-st, kuid rohkem pole punkte teeninud. Nii ei lähe ka Tallinna külje all asuv klubi kevadele vastu kuigi ambitsioonikalt. „Finaalturniirist me ei unista, küll aga tahaks kodus esinelikut hammustada ja ülejäänud meeskondadega võrdselt mängida“ lausus Viimsi esindaja Jarno Nurm. „Kevadel tegelemegi noortega, kellele tahame meeste mängude ja esiliiga näol praktikat anda.“

Sügisringis lasi Viimsi endale kõige rohkem väravaid visata. „Kui jäime suurde kaotusseisu, siis panime noored sisse,“ põhjendas Nurm skoorirohkeid mänge. „Kuid oleme ka kaitses nõrgenenud, sest osad vanemad mehed on mööda ilma laiali läinud. Meie probleemiks on olnud ka see, et treeningutel oleme pidanud hakkama saama väravavahita.“

Viljandi SK lõpetas oktoobris üle kahe aasta kestnud 35-mängulise kaotustejada, kui võõrsil alistas Kehra/Primendi 23:19. Kuu aega hiljem saadi ühe väravaga veel jagu ka Audentesest. „Kuigi meie jaoks on oluline areng ja punktid tulevad vaid boonuseks, süstis võit Kehra üle poistesse enesekindlust,“ teatas mulkide peatreener Marko Koks. „Lisaks sellele kaotasime Viimsile napilt ning Tartule andsime kõva lahingu. Usun, et teises ringis saame veel mõne punkti.“

Koksi hinnangul on noored sammu edasi astunud. „Poisid on arenenud füüsiliselt ja mänguliselt,“ ei varjanud Koks. „Puudu jääb meil veel aga kogemustest, et õigetel hetkedel õigeid otsuseid vastu võtma. Tihtilugu hakkame kiirustama, mis pole hea. Kuid ka selles küsimuses on märgata edasiminekut.“

Tabeliseis esimese ringi ehk 8 vooru järel: Põlva/Arcwood 14, Tartu Ülikool/Glassdrive 14, Põlva Tarbijate Ühistu 12, HC Kehra/Primend 8, Oskar 8, Audentes SK 4, HC Tallinn 4, HC Viimsi 4, Viljandi Spordikool 4 punkti.

Väravaküttide edetabeli tipp: Priit Kotsar (Oskar) 73 (keskmiselt 9,1 tabamust mängu kohta), Margo Piksööt (Tartu Ülikool/Glassdrive) 64 (8,0), Martin Allikalt (Viljandi Spordikool) 61 (7,6), Priit Jõks (Põlva/Arcwood) 60 (8,6), Mikita Jermaševitš (HC Kehra/Primend) 58 (9,7), Siim Markus Saarend (HC Viimsi) 54 (7,7), Rando Sein (Tartu Ülikool/Glassdrive) 54 (7,7), Sander Sarapuu (Põlva Tarbijate Ühistu) 51 (6,4), Martin Pihlamägi (HC Tallinn) 45 (5,6), Jarno Nurm (HC Viimsi) 43 (5,4).

Keskmiselt väravaid mängus: Jermaševitš 9,7 (58 väravat/6 mängu), Kotsar 9,1 (73/8), Jõks 8,6 (60/7), Piksööt 8,0 (64/8), Saarend 7,7 (54/7), Sein 7,7 (54/7), Allikalt 7,6 (61/8), Raiko Roosna (Viljandi Spordikool) 7,0 (35/5), Sarapuu 6,4 (51/8), Pihlamägi 5,6 (45/8).

Seitsmemeetri visked (sisse/mööda): Pihlamägi 24/1, Piksööt 24/1, Kotsar 19/0, Allikalt 18/4, Saarend 16/2, Jermaševitš 11/0, Rasmus Käo (Põlva/Arcwood) 10/0, Markus Oliver Mädo (Audentes SK) 10/1, Sarapuu 10/1, Jõks 9/1.

Punased kaardid: Sein 1, Marko Kaalo (HC Kehra/Primend) 1, Otto Karl Kont (Audentes SK) 1, Otto Karl Kont (Audentes SK) 1, Hardi Kuimets (Tartu Ülikool/Glassdrive) 1, Palle Viilu (HC Tallinn) 1. Kollased kaardid: Kaalo 8, Tõnis Kase (Põlva Tarbijate Ühistu) 6, Allikalt 6, Sein 5. Kaheminutilised karistused: Kaalo 12, Viilu 9, Kont 7.