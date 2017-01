Ain Pinnonen: loodetavasti mängivad järgmises faasis ka need, kes esimesest eemale jäid

„Lõpp hea, kõik hea," tunnistas Viimsi käsipalliklubi peatreener Ain Pinnonen Vikerraadio saates "Spordipühapäev". "Kui ma tagantjärgi mõtlen, siis enne seda viimast mängu ei olnud mul kindlust ja julgust mõelda, et me sealt võiduga tagasi tuleme. Lootsin seda ikkagi.“

Meie koondise mängijad ja treenerid tunnistasid, et plaan kodus võit ära võtta oli kindel. Kuidas selline üsna kindel ja suur kaotus tuli? „Raske öelda, aga tundus, et taheti liiga palju," arvas Pinnonen. "Kui tavaliselt tahad liiga palju kodus ära võtta, siis ei kipu see alati õnnestuma. Nii oli ka Põlvas, sest Türgi mängis esimesesd 15 minutit väga võimsalt. Nende visketabavus oli kuskil 90 protsendi juures, meie oma kümne protsendi juures. Sealt hakkaski see vahe tulema ja kärisema.“

Kahel korral oli Eesti alagrupis üle ka Kosovost. Võõrsil alistati Kosovo koguni 14 väravaga, kodus oli ülekaal neljapunktiline.

"Esimene oli ikka väga kindel," sõnas Pinnonen. "Kui ma arvutiekraani lahti tegin, oli seis juba selline, et mõtlesin, et midagi on viltu. Õnneks oli see reaalsus ja teine poolaeg oli juba vormistamise küsimus."

Koondisest pidid vigastuste tõttu eemale jääma tähtmängijad Dener Jaanimaa ning Mait Patrail.

Kas see, et meil oli natukene teine koosseis tuli pigem kahjuks või kasuks? „Võtame need kaks viimast Türgi mängu. Seal, kus Mait osales, läks meil jube kehvasti, seal, kus Maitu polnud, läks meil jube hästi. Ma ei taha öelda, et Mait rikkus mängu ära, aga alati, kui on mängijad, kes mängivad kõrgemal tasemel, siis nende võistkonda tulek ei mõju alati seal igapäevaselt mängivatele hästi. Mait aitas meid kindlasti, aga teiste osakaal jäi kindlasti kehvemaks."

"Hea näide oli teine mäng Türgi vastu, kus ei olnud kõrgema tasemega mängijaid, aga meeskond elas, võitles ja lust oli seda vaadata. Mängupilt ei olnud kõige parem, aga esimeses oli see veel hullem."

Edasipääsuga tagas Eesti koondis koha valiksarja teises kvalifikatsiooniosas, milles jaotatakse 32 meeskonda kaheksasse gruppi. Alagruppide kaks parimat pääsevad edasi EM-finaalturniirile, samuti saavad edasi neli parimat kolmandaks jäänud meeskonda. Teine faas algab Eesti jaoks 2018. aasta novembris.

"Kindlasti need, kes meil Türgis võidu ära tõid, on meil ringis ja ma loodan, et tulevad ka need, kes eemale jäid," sõnas Pinnonen. "Siin on oluline treenerite panus, kuidas seda meeskonda nii kokku sulatada, et tuleks maksimumtulemus."