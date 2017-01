Käsipalli meistriliiga lähevad põnevuskohtumises vastamisi Kehra ja Serviti

Põlva Serviti (Foto: Eesti Käsipalliliit)

31.01 kell 19 Aruküla Põhikool: Aruküla – SK Tapa

Omavahelised mängud. 1. ring: 25:26; 2. ring: 19:24.

"Kuskilt tuleb võite hakata võtma. Nii väheste punktidega ei tahaks hooaega lõpetada," sõnas seni vaid ühe võidu noppinud Aruküla peatreener Toivo Järv enne kohtumist Tapaga. Aruküla on sel hooajal mõlemad senised meistriliiga mängud Tapale kaotanud.

Kuna eelmises voorus oli Aruküla vaba, lisas Järv, et meeskonna seisust väga täpset ülevaadet tal pole. Nooremad mehed on mänginud A-klassi Eesti meistrivõistlusi ning nende mängude põhjal tundub meeskond tahtmist täis olevat.

Tapal on käesoleval aastal kirjas kaks eripalgelist kohtumist. Kui Kehralt saadud kaotuse järel peatreeneril Elmu Koppelmannil meeskonnale suuri etteheiteid polnud, siis eelmise nädala kaotus Viimsile tegi talle kõvasti tuska. "Mänguskeemist ei suutnud me kinni hoida ja võitlustahe jättis kõvasti soovida. Mängu võib kaotada ka nii, et sellest on suus hea maik, aga seekord küll polnud. Aruküla vastu läheme kindlasti võitma."



01.02 kell 19 Kehra Spordikeskus: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

Omavahelised mängud. 1. ring: 25:30; 2. ring: 27:29.

Kehral pole õnnestunud sel hooajal veel Servitist jagu saada. Kehra peatreeneri Indrek Lillsoo sõnul on meeskonna eesmärk see viga kolmapäeval parandada. "Mõlemad meeskonnad tulevad mängule küllaltki puhanud olekus, nii et kohtumine saab olema huvitav."

"Eks kõik kodused vastased tahavad just meilt skalpi võtta," muigas Serviti loots Kalmer Musting. Tema hoolealuste jaoks algas meistriliigas 2017. aasta viigiga Viljandi vastu.

"Aasta on alanud vaevaliselt," võttis Musting kokku nii Viljandi mängu kui ka kaks tunaeelmisel nädalal peetud Balti liiga kohtumist. "Ei julge uskuda, et meeskond nädalaga oma seisundiga imet teinud on. Tehnilist praaki võiksime vähem teha ja realiseerimist ka parandada. Siis on lootust, et suudame Kehrale nende kodus konkurentsi pakkuda."

02.02 kell 19 Viimsi Keskkool: Viimsi/Tööriistamarket – HC Tallas

Omavahelised mängud. 1. ring: 26:22; 2. ring: 34:30.

Viimsi on meistriliigas sel hooajal debütandi Tallase üle saanud kaks neljaväravalist võitu. "Kindlad need võidud olnud pole ja kuna noored arenevad iga kuuga, siis peame ettevaatlikud olema," sõnas Viimsi peatreener Ain Pinnonen, kuid lisas. "Samas ei tohi kodus tagapool olevale võistkonnale kaotada."

Tallase peatreener Jüri Lepp jäi tagasihoidlikuks. Ta tõi välja, et Tallase noortel mängumeestel on aasta alguses langenud tohutu koormus. Eelmisel nädalavahetusel mängis meeskonna tuumik A-klassi Eesti meistrivõistlustel, kus peeti arvukalt raskeid kohtumisi.

"Eks nad lagunevad sellise koormuse juures. Toonus kõige parem pole," sõnas Lepp ja lisas, et mõni mängija on pikemaks ajaks rivist väljas. Näiteks Raigo Pennulal seisab ees põlvelõikus.