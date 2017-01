Kristo Voika: pärast kodumängu panime käed kokku ja ütlesime, et võtame võõrsil ära

Eesti käsipallikoondis pidi esimesest valikgrupist edasi pääsemiseks korda saatma väikese ime ja alistama võõral väljakul türklased, kes neid kolmapäeval Põlvas kümne väravaga võitsid. Peaaegu kogu mängu tagaajaja rollis olnud Eesti näitas aga mängu lõpus kõva sisu ja alistaski Türgi kahe väravaga 20:18.

„Super, ega rääkida on isegi natuke raske,“ tunnistas Eesti koondise peatreener Rein Suvi ERR-ile. „Mängijad tegid ära võimsa töö. Ma arvan, et nii mõnedki olid meid maha kandnud, rääkisime palju eneseusust ja saunakütmised kordasime ka üle.“

„Me ei rääkinud, et me peame siin võitma - me rääkisime, et me peame oma poolt tegema maksimumi ära.“

Avapoolaeg kulges Türgi kõva surve all. Poolaja keskel hoidsid vastased Eestit kümme minutit kuival, visates ise neli tabamust järjest.

„Nad sättisid oma suure müüri ette ja kui me tagant visetega ei saanud ja kiirrünnakutega ka hästi ei tulnud, siis jooksimegi ühel hetkel kinni,“ tunnistas Suvi. „Kogu aeg rõhutasime, et proovime leida käike ja proovime olla üksteisele toeks.“

Kõva kaitse ja kiire rünnakuga õnnestus Eestil seis kümme minutit enne lõppu viigistada ja juhtima asuda. Kaks minutit enne lõppu asus Eesti kahega ette.

„Puhas, raske kaitsetöö,“ oli Eesti koondise mängujuht Kristo Voika rahul. „Hoida Türgi, kus on Meistrite liiga kogemustega mängijad, 20 värava peal – see on super just kaitse poole pealt. Positsioonirünnakuga on veel tööd teha, aga saime puhtalt kaitse pealt selle mängu.“

„Pärast kodumängu panime käed kokku ja ütlesime, et võõrsil võtame ära. Me olime ikkagi selle peale häälestunud, et me tuleme siia võitma. Ikka peab selle ka ära ütlema, et Eesti mängib võõrsil paremini,“ naeris Voika.

Vastaste väravavaht tegi imelisi tõrjeid, kuid ka Eston Varuskil Eesti väravas õnnestus nii mõnigi türklaste rünnak tagasi lüüa. Ent hoopis teine väravavaht, Viljandis mängiv Rasmus Ots tegi otsustava tõrje, kui peatreener ta minut enne lõpusignaali väravasuule türklaste 7 meetri karistusviset tõrjuma saatis.

„See hetk oli pingeline,“ sõnas Ots. „Eks hea meel on ikka, et kätte sain, andis hea emotsiooni. Valmis tuleb kogu aeg olla. Koondise eest pole tähtis, mitmendat korda sa mängid – peab alati olema valmis väljakule minema ja oma parima andma.“

Eesti jätkab nüüd EM-valiksarja teisest valikgrupist, mille mängud toimuvad järgmise aasta novembris.