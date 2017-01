Käsipallikoondise peatreener: võib positiivselt tulevikku vaadata  

Rein Suvi (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Rahvuskoondis mängis 2020. aasta EM-valikturniiril neli kohtumist, alistades Kosovo nii kodus kui võõrsil (vastavalt 27:23 ja 31:17), kaotades kodus suurelt 18:28 Türgile ja alistades türklased võõral väljakul 20:18. Eesti lõpetas B-alagrupis 6 punktiga, Türgi jäi ühe silma kaugusele ning Kosovo sai 1 punkti.

Peatreener Rein Suvi sai koondise kokku vaid päev enne väljalendu Kosovosse, ent nägi novembrikuist Poola-turniiri tähtsa osana ettevalmistusest. "Arutasime siin omavahelgi pärast Türgi-võitu, et koosoldud aeg Poola laagris ja kolm mängu andsid hea efekti. Ka toona olid mitmed liidrid vigastatud ehk mängisime praktiliselt sama koosseisuga," kirjeldas Suvi enne Ankarast koduteele asumist alaliidu pressiteate vahendusel.

"Ega käsipallis antagi liiga suurt ettevalmistusaega, meie välismaal pallivad mehed said alles vahetult enne uut aastat koju, ent usutavasti aitas meid just Poolast saadud hea emotsioon," sõnas rahvuskoondise juhendaja. "Väike kartus oli sees, et kas jaksame lühikese ajaga neli mängu kõrgel tasemel ära kannatada, sest näiteks Türgil oli ju vaja ainult kaks kohtumist pidada, aga sellegi kartuse muundasime positiivseks energiaks."

Suvi tunnistas, et neli valikmängu kujunesid kõik küllaltki erinevaiks: "Kosovos tuli võit palju lihtsamalt kui ootasime ja küllap see maksis natuke kodus kätte. Mängu lõpp kujunes raskeks, aga saime nii-öelda kohustuslikud punktid kätte. Türgiga kodus olime 45 minutit mängus sees, ent lõpu kollapsiga lasime vahe inetult suureks. Ankaras türklased oma taktikat ei muutnud ja tundub, et suutsime selle läbi hammustada."

Neli mängu kolmes riigis lühikese perioodi vältel palju aega treenimiseks ei jäta, aga Suvil oli sellegi suhtes oma seisukoht. "Pikad reisid olid ette teada, aga Kosovost pea 40-tunnine kojusõit loomulikult hästi ei mõjunud. Oli palju magamatust ja pidev ootamine ei tee ka füüsisele head. Tean, et saime vahepeal kriitikat käsipallivälise tegevuse tõttu, ent tegime tiimiga sellised otsused ja need olid õiged," kinnitas Suvi.

"Eesmärk polnud nui neljaks teha kaks trenni päevas, vaid teha üks ja kvaliteetne," põhjendas Suvi. "Põlvas käisime koos nii keeglisaalis kui lasketiirus, sest nii said kõik teineteist paremini tundma ja see omadus tuli lõpuks kasuks väljakulgi."

Heast meeskonnavaimust ja võitjamentaliteedist rääkisid valikturniiri kestel nii koondise treenerid kui palluridki. Peatreener arvas tagantjärgi, et ühtlane koosseis aitas sellele kaasa: "Meil polnud võimalustki, et tekiksid staaritsejad. Kõik olid ühiselt sama asja eest väljas ning selline ühtsus sundis kõiki veel enam pingutama."

"Loomulikult ei tähenda see, et me ei tundnud puudust vigastatud mängijatest," kinnitas Suvi. "Kõik puudujad on meile väga vajalikud ja suurendaksid oluliselt sisemist konkurentsi. Mait Patrail sai meiega olla vaid ühe kohtumise, ent kõik nägid kui suur abi temast kaitses oli. Võibolla rünnakul jäid teised veidi liialt Maidule lootma ja seetõttu kodune Kosovo-mäng vahepeal ka raskeks kujunes. Siin näen endalgi süüd, et pidanuks tol hetkel ehk midagi muutma."

Kõigi pallurite tervenedes on Eesti koondisel hetkel päris lai mängijate ring ja ka hea segu kogemusest ja noorusest. "Meil on Saksamaa Bundesliga-mehi, aga teisigi tugevates välisklubides pallijaid, häid poisse koduliigast ja peale kasvamas uusi noori, kes sel korral veel koondisse ei saanud," selgitas Suvi.

"Mulle meeldib selle meeskonnaga töötada ja usun, et nii mängijad, treenerid kui taustajõud teevad asja südamega. Tulevikku võib hetkeseisuga positiivselt vaadata," lõpetas Suvi. Eesti koondisel pole lähiajal mänge oodata, sest EM-valikturniir jätkub alles 2018. aasta novembris. Tänavu sügisel aga seisab ees 2019. aasta MM-valiksarja algus.