Mait Patrailile leiti asendaja kodusest liigast

Mait Patrail (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Meeskonna abitreener Martin Noodla jutustab Põlvast: "Võin julgelt öelda, et seis meie tiimis on väga hea. Jah, mäng oli raske ja ilmselgelt ei kukkunud kõige paremini välja, aga punktid saime kätte. Keegi siin pole rahul, kõik saavad aru, et tuleb alandlikult tööd edasi teha – niisama ei anta siin valikturniiril midagi.

Mulle meeldib tänase koondise juures, kuidas ühelgi hetkel ei anta alla. Võitjamentaliteet on väga tähtis ja meie tiimis on selgelt olemas. Pühapäeval tegime taktikalisi vigu, lasime tempo liiga alla ja hetkeks lõi enesekindlus kõikuma. Siis omakorda süstis kodupublik meisse uut jõudu ja meeskond võitles lõpuni.

Kurb on muidugi tõdeda, et kaotasime Mait Patraili. Ta käis täna Tartus uuringutel ja täpseid vastuseid veel pole, aga hommikul ei saanud ta jalale toetudagi. Türgi-reisile plaanime minna 15 mängijaga, kolmapäevaseks kodumänguks võtame ilmselt juurde HC Viimsi mängujuhi Robin Obergi.

Õhtul jätkame treeningutega, täna hommikul käisime taastumas keeglisaalis. Moodustasime neli võistkonda ja pean mainima, et minu nelik – kuhu kuulusid veel Henri Hiiend, Karl Roosna ja Robin Oberg – võitis omavahelise turniiri."

Eesti – Türgi mäng toimub kolmapäeval, 11. jaanuaril, Põlva Mesikäpa hallis, algusega kell 19.30. B-alagrupis on Eestil hetkel 4 ja Türgil 3 punkti, Kosovo lõpetas turniiri 1 silmaga. Seega piisab Eestile valiksarja järgmisse faasi edasipääsuks Türgi-mängudest ühest võidust või siis kahest viigist.