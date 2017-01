Käsipallikoondise väravakütt: oleme võõrsil paremini alustanud kui kodus

Käsipallikoondise suureskooriline 31:17 võit Euroopa meistrivõistluste eelvaliksarjas Kosovo üle lisas meeskonnale tarvilikku enesekindlust järgmiseks kolmeks valikmänguks, mis peetakse kõik ära kümne päeva sees.

Kristo Voika hoolitses viie tabamuse eest ja oli sellega skooritegijate tabelis kaheksa väravat visanud Jürgen Rooba järel teine. "Kindlasti oli taoline edu natuke ootamatu, pealegi pole esimene mäng meile kunagi nii positiivselt alanud," ütles Voika ETV spordisaatele. "Samuti oleme võõrsil alati paremini alustanud kui kodus."

Eesti jaoks kulges eile kõik hästi. Kohe avapoolaja alguses õnnestus haarata 8:2 eduseis, kui tehti järjest koguni seitsmeväravaline spurt. Ka väravavaht Eston Varusk oli heas hoos, aidates koondisel vastaseid kuival hoida koguni 12 minutit järjest. "Juba enne mängu sai kokku lepitud, et hoiame tempo üleval," sõnas Eesti koondise peatreener Rein Suvi. "Äärtele sai öeldud, et kui kõik toimib, siis vahetame uued mängijad sisse. See ka õnnestus."

Heade emotsioonide pealt on kodumängule kindlam vastu minna. "Garderoobis oli hea enesetunne," ei varjanud Rooba. "Sellise meeskonnavaimu pealt on vastastel mängu alguses raske."

Eesti ja Kosovo vaheline teine mäng algab pühapäeval Põlva Mesikäpa hallis kell 19.30 ning kohtumisest teeb otseülekande ETV2, mida saab vaadata ka ERR-i spordiportaali vahendusel.