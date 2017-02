Käsipalli naiste meistriliiga põhiturniir kulmineerub liidrite omavaheliste duellidega

Reval-Sport/Mella (Foto: Eesti Käsipalliliit)

Esimese omavahelise mängu peavad naiskonnad 15. veebruaril, algusega kell 17.30 Kristiine Spordis ning teist korda minnakse vastamisi 18. märtsil kell 12.00 Arukülas. Tänavu on korra juba kohtutud, kui Põlvas toimunud karikafinaali võitis Reval-Sport/Mella 34:26.

Reval-Sport/Padise/Lasnamäe ja Reval-Sport/Mella on sel hooajal alistanud kõik neli vastast. Ka väravate vahe on naiskondadel peaaegu võrdne, Reval-Sport/Padisel on see 132:76 ning Reval-Sport/Mellal 139:84. Ajalugu räägib siiski Reval-Sport/Mella kasuks. Mullu võideti kolmest omavahelisest mängust kaks, kui põhiturniiri teises ringis oldi kodus paremad 30:24 ja finaalis 32:24. Vaid põhiturniiri avaringis jäi Reval-Sport/Padise/Lasnamäe peale 30:28. Kui teist hooaega meistriliigas osalev Reval-Sport/Padise/Lasnamäe on kogu ajaloo jooksul võitude kõrvale teeninud ainult kaks kaotust just Reval-Sport/Mellalt, siis nende pealinna konkurent komistab veelgi harvem. Enne mullust allajäämist Reval-Sport/Padise/Lasnamäele anti punkte ära 2011. aasta märtsis, kui kodus kaotati Põlva SK naiskonnale 27:33.

Reval-Sport/Padise/Lasnamäe on naiskonna peatreeneri Siiri Uusküla sõnul kimpus vigastustega. „Rivist on väljas Marie Urvik ning käetrauma vaevab Maarja Põldveri, kes saab siiski olulistes mängudes kaasa teha,“ lausus Uusküla. „Mellal nõrku kohti pole ja edu saavutamiseks peame kaitses head olema ning rünnakutel jõuliselt tegutsema.“

Põldver on tänavu visanud keskmiselt kümme väravat mängu kohta, kuid Uusküla usub ka teistesse mängijatesse. „Maarja kõrval on meil teisedki hästi tegutsenud, näiteks Kim-Ly Hoang,“ tõi Uusküla, kelle hoolealustel on vaja mängida ka Põlva SK/Toode ja SK Tapaga, välja veel ühe nime. „Kuigi vastased on tugevad, pole nendeks kohtumisteks ennast nii lihtne motiveerida kui mängudeks Mellaga. Põlvat, eesotsas Janeli Patrailiga, tuleb siiski eriti tähelepanelikult jälgida.“

Reval-Sport/Mella juhendaja Ella Kungurtseva tõi välja peamised punktid, mis liidrite duellis võivad määravaks saada. „Peame täpselt viskama ja tugeva kaitse pealt kiirrünnakuid teenima,“ ütles Kungurtseva, kelle sõnul Põldverile eraldi tähelepanu ei pöörata. „Üldiselt rõhume ikka võistkondlikule tegutsemisele, kuid kui vaja, siis võtame teda personaalselt. Selleks on meil Jelena Mihailova ja Natalia Gorožanina..“

Reval-Sport/Mellal on veel mängida ka punktita oleva HC Tallinna ja Põlva/Toodega. „Kõik naiskonnad on arenenud,“ tõdes Kungurtseva. „Eriti on seda näha Tapa puhul, kes rabab kaitses, ega anna niisama kergelt alla.“

Uustulnuk Põlva SK/Toode hoiab viiest mängust teenitud kuue punktiga kolmandat kohta. Kaotatud on vaid endast eespool olevatele naiskondadele, kuid teisi on võidetud. Põlvalannade peatreener Tamur Tensing usub, et punkte võib võtta kõigilt. „Kui vaadata, kuidas Tallinn hakkas Padisele vastu, siis kõik on võimalik. Meie jäime nii Padisele kui Mellale suurelt alla, sest vastased olid meie jaoks uued. Nüüd juba tunneme neid paremini,“ rõõmustas Tensing. „Eesti naiste käsipallis on treenituse tase selline, mis lubab üllatusi pakkuda.“

Tensingu sõnul on Põlva klubi peamiseks eesmärgiks siiski kolmas koht. „Tahame põhiturniiri kolmandana lõpetada, et saaksime otsustava pronksikohtumise omal väljakul pidada,“ lausus Tensing. „Selleks tuleb meil nüüd märtsis kodus Tapast jagu saada.“

Tapa on tänavu sammu edasi astunud. Turniiritabelis on kirjas kaks võitu Tallinna üle ning tagatud pääs vähemalt pronksiduellile. Tapa pidi võitu kaua ootama, sest eelmine täistabamus tuli 2009. aasta aprillis, kui kodus alistati Reval-Sport 33:26. Järgmises voorus tehti võõrsil sama vastasega 26:26 viik ning seejärel kaotati 11 mängu järjest. Nüüd sihitakse naiskonna peatreeneri Mare Nepsi sõnul pjedestaalikohta. „Tahaks tulla kolmandaks,“ ei varjanud Neps. „Selleks peame ilmselt jagu saama Põlvast, mis pole võimatu.“

Nepsi meelest on Tapa naiskonnal veel palju tööd teha. „Kaitsega olen rahul, kuid rünnakul koostöö lonkab,“ kommenteeris Neps. „Vaim püsib meil aga kõrgel ja selles osas oleme võitluseks valmis.“

Mullu meistriliigaga ühinenud Tallinnal on tänavu punktiarve avamata. Kahe hooaja peale on neil meistrivõistlustel ette näidata võidud Tapa üle, teistele pole hammas peale hakanud. Eelmises voorus suudeti siiski Reval-Sport/Padise/Lasnamäele südi vastupanu osutada, kuid kaotati lõpuks 23:28. Samast naiskonnast saadi karikavõistluste poolfinaali korduskohtumises võõrsil 24:23 jagu, kuid avamängu üheksaväravaline allajäämine jättis tallinlannad finaali ukse taha.

Mullusel pronksil Tallinnal tänavu medalimängudele asja pole, sest viimasest kohast nad enam ei pääse. Põhiturniiri kaks paremat selgitavad aprillis Eesti meistri ning kolmanda ja neljanda koha omanik jagavad omavahel pronksi.

Tabeliseis: Reval-Sport/Padise/Lasnamäe 8 (neljast mängust), Reval-Sport/Mella 8 (4), Põlva SK/Toode 6 (5), SK Tapa 4 (6), HC Tallinn 0 (7) punkti.

Väravaküttide edetabeli tipp: Kerli Jõks (HC Tallinn) 59 (7 mängu), Maarja Põldver (Reval-Sport/Padise/Lasnamäe) 40 (4), Selma Rein (Põlva SK/Toode) 39 (5), Keili Kadak 34 (6), Jekaterina Tšerneštšuk (Reval-Sport/Mella) 33 (4), Merit Moro (HC Tallinn) 30 (7), Helena Anijalg (Põlva SK/Toode) 28 (5), Mia-Marii Tedrekull (SK Tapa) 28 (6), Kim Ly Hoang (Reval-Sport/Padise/Lasnamäe) 28 (4), Marjette Maie Müntser (SK Tapa) 25 (5) tabamust.

Põhiturniiri viimased mängud:

15.02.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Mella – Reval-Sport/Padise/Lasnamäe

22.02.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Mella – HC Tallinn

05.03.2017 (kell 13.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Toode – Reval-Sport/Padise/Lasnamäe

07.03.2017 (kell 18.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Reval-Sport/Padise/Lasnamäe

12.03.2017 (kell 14.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Toode – SK Tapa

18.03.2017 (kell 12.00) Aruküla Spordihoone: Reval-Sport/Padise/Lasnamäe – Reval-Sport/Mella

29.03.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Mella – Põlva SK/Toode