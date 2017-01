TÄNA | Eesti käsipallikoondis alustab Kosovos EM-valiksarja

Eesti käsipallikoondis (Foto: Siim Semiskar/ERR Sport)

Esimeses faasis ollakse lisaks Kosovole samas alagrupis ka Türgiga. Seejuures Türgi ja Kosovo on omavahelised mängud juba novembris ära pidanud: türklased jäid kodus peale 26:22, Kosovos tehti 24:24 viik. Edasi järgmisse faasi pääseb üksnes valikgrupi võitja.

Eesti koondise peatreeneri Rein Suvi sõnul on ta hoolealustele seadnud sihiks pääsu finaalturniirile. Olukorra teeb lihtsamaks see, et esimest korda pääseb vana maailma parimat selgitama senise 16 asemel 24 riiki.

"Selleks, et edule alusmüür laduda, peame ennast juba esimeses kohtumises võõrsil käima saama," ütles Suvi esmaspäeval ERR-i spordiportaalile. "Meil on head mängijad, suurepärane emotsioon ja koostöö. Samuti ei tohi vastast karta."

Suvi on näinud video pealt Türgi võidumängu Kosovo üle. "Türklased on kasvult suured ning neil on võimas kaitse," kirjeldas Suvi. "Kosovo seevastu koosneb lühematest, kuid liikuvamatest mängijatest. Neil on mitmeid mehi Saksamaa, Rootsi ja Šveitsi klubidest."

Eesti meeskond on räsitud vigastustest. Teiste seas on rivist väljas Saksamaal leiba teenivad Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Karl Toom ja Janar Mägi ning Islandil mängiv Mikk Pinnonen.

Eesti pole Kosovoga kunagi varem ametlikes mängudes A-koondise tasandil kohtunud. Küll kaotati samale vastasele nende koduplatsil 2015. aasta juunis toimunud IHF Emerging Nations Men’s Championship nimelise võistluse raames veerandfinaalis 30:31, ent tegu oli vanusepiiranguga turniiriga. Samal suvel alistas meie U19 koondis Kosovo 2015. aasta suvel EM-mängus 25:19. Täna juba täiskasvanute koondises palliv Andris Celminš viskas toona 9 väravat.

Eesti koondise koosseis avamänguks: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõl. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõl. Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (Esseni TUSEM, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome) ja Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa).