Noodla: pinget enam pole, nüüd võib nii palju torust panna kui tuleb

"Tundus, et meeste jalad ei olnud nii värsked kui oleksid pidanud olema, see oli kõige suurem jama minu jaoks," sõnas Eesti rahvusmeeskonna abitreener Martin Noodla Vikerraadiole.

"Türgi on ju oluliselt võimsam meeskond. Kosovo mängis nii ühekülgselt, mis meile sobis. Jäime nüüd nii bloki kui võimsusega hätta. Ise ei suutnud ära kasutada seda, mis oleks tegelikult pidanud olema meie eelis siin mängus," lisas ta.

Lootus edasi pääseda on Eesti koondisel veel alles, kuid selleks tuleb pühapäeval Türgit võõrsil kindlasti võita.

"Siiani on olnud aktiivne taastumine, homme (täna – toim) on passiivne puhkepäev ja reedel juba lendame. Võib-olla saavadki kutid mõtted korraks laagrist minema, väike vaimupuhkus," mõtiskles Noodla. "Ega enam ole mingit pinget, nüüd võib nii palju torust panna kui tuleb, vaatame, mis lõpptulemuse see toob."