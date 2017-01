Käsipalli MM-blogi. Martin Noodla: Üllatusi pole, Euroopa domineerib

Martin Noodla (Foto: ERR)

Eesti koondise abitreener Martin Noodla usub, et tugevamad võtavad oma: "Alagrupiturniir üllatusi ei toonud, Euroopa domineerib jätkuvalt – kõik tiimid peale Poola said edasi. Raskustes olnud Island ja Valgevenegi suutsid viimase vooruga end 16 parema sekka mängida.

Minu jaoks on üks nimetaja, mis turniiri esimeses pooles muljet avaldas, kiired ja nii-öelda lühikesed visked. Tagamängijad leiavad ühe-kahe sammu pealt väga võimsaid ja ebastandartseid lahendusi. Muidugi on enamus pommitajaid ka füüsiliselt võimsad, aga kindlasti mängib siin rolli ka hea visketehnika.

On huvitav analüüsida, kuidas kogult väiksemad võistkonnad selliste tiimide vastu mängivad, sest pole ju ka meie koondisel liigselt pikkust ja võimu tagaliinis. Mulle meeldibki jälgida staarideta meeskondade koostööd ning milliste lahendustega nad suurte ja tugevate vastu lähevad.

Alagrupimängudega joonistus minu arvates välja suur kolmik Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania näol. Kahju, et esimesed kaks samal tabelipoolel on ja finaalis ei kohtu. Sakslased jätavad eriti võimsa mulje ja tundes natuke sealset süsteemi, on põnev jälgida kuidas vahest ehk hetke maailma parim treener Dagur Sigurdsson oma unikaalset, pisiasjadeni lihvitud süsteemi ehitab."

Viimastes alagrupimängudes suutis Island tänu Mait Patraili klubikaaslase Runar Karasoni viskele viigistada Makedooniaga (27:27) ja tänu paremale väravatevahele edasi pääseda. Segase seisuga C-grupist tõusid 16 parema hulka Valgevene ja Ungari.

Kaheksandikfinaalidega toimub ka suurem "kolimine", sest jäeti hüvasti Roueni, Nantes'i ja Metziga ning lisaks Pariisile peetakse play-off mängud Lille'is, Montpellier's ja Albertville's. Madalamate kohtade omanikud selgitatakse välja Brestis.

Kaheksandikfinaalide esimese päeva mängudes on ehk põnevaim Venemaa ja Sloveenia kohtumine, kui treenerite vastasseisus põrkuvad 2000. aasta olümpiavõitja Dmitri Torgovanov ja 1984. aasta OM-kuld Veselin Vujovic. Aga teised mängud pole kohe kindlasti vähem huvitavad, kogu mängukalender on järgmine:

21.01.

Norra – Makedoonia

Prantsusmaa – Island

Brasiilia – Hispaania

Venemaa – Sloveenia

22.01.

Ungari – Taani

Valgevene – Rootsi

Saksamaa – Katar

Horvaatia – Egiptus