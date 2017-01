Käsipalliliiga naaseb talvepuhkuselt kolmanda ringi esimese vooruga

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alistas Balti liiga avavoorus 31:27 Minski SKA (viskel Siimo Tänvots) (Foto: HC Kehra/Facebook)

18.01. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Tallas

Omavahelised mängud. 1. ring: 26:21; 2. ring: 35:26.

Mullune finalist Viljandi on mõlemal korral uustulnuk Tallasest jagu saanud, kuid vähem kui kümne tabamusega. Karikavõistluste pronksimatšis võitsid pealinlased poolaja ühe tabamusega, kuid lõpuvile fikseeris mulkide viieväravalise paremuse. „Tallase puhul on näha tahtmist ja vaimustust,“ ütles Viljandi peatreener Marko Koks. „Kui aasta lõpus oli neil märgata väsimust, siis nüüd peaks nad puhanumad olema ning noorusliku uljusega peale tulema.“

Tallas ongi sitkelt tegutsenud, sest väravate vahe on neil -59, mis tähistab tagumise kolmiku parimat näitu. Kust Tallas väljakul skoori teeb, seda on raske ette arvata, sest meeskonna viis edukamat väravakütti mahub viie tabamuse sisse. „See on hea näitaja, kui skooritegijate ring on lai,“ sõnas Koks. „Nad tegutsevad ühtlaselt, kuid tahaksin esile tõsta Markus Viitkare panust.“

Kuidas kuuajaline paus Viljandile mõjunud on, seda Koks ei tea. „Koondisega seotud mehed jõudsid alles päev enne mängu Tallasega Türgist tagasi,“ tõdes Koks. „Teised tegelesid aastavahetuse paiku individuaalse treeninguga. Pärast seda pöörasime rõhku üldfüüsilisele ettevalmistusele ja hiljuti võtsime ka palli kätte. Kuigi pika pausi tõttu ei ole aasta avakohtumises loota ilusat mängupilti, tahame oma kogemused ja füüsise võiduks vormistada.“

Tallase juhendaja Jüri Lepa meelest on meeskond lahinguks valmis. „Pausi ajal treenisime, pidasime Luksemburgis kontrollmatše ja käisime Metzis MM-i vaatamas,“ kirjeldas Lepp. „Kohtumises Viljandiga oleneb palju vastasest, kas nad lasevad meil tegutseda või mitte.“

Hetkel hoiab Tallas eelviimast kohta, kuid Lepp loodab, et tuleval hooajal astutakse juba Eesti parematele kandadele. „Praegu on meeskond noor ja ebastabiilne. Vahel tuleb sisse ka ilusaid sooritusi, aga mänguseise üritamegi soliidsena hoida,“ ei varjanud Lepp. „Treenime kõvasti ning järgmisel hooajal tahaks vastu saada ka esimestele.“

18.01. (kell 19.00) Kehra Spordikeskus: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – SK Tapa

Omavahelised mängud. 1. ring: 30:13; 2. ring: 31:15.

Kehralased viskasid eelmise aasta kahes viimases voorus Viimsi/Tööriistamarketile ja Arukülale üle 40 värava, vastased aga hoiti vähem kui 30 tabamuse peal. Kehra/Horizon Pulp&Paper ongi tänavu kaitses kindlalt seisnud, sest endale on lastud visata 275 väravat. Parem näitaja, 274 tabamust, on vaid Servitil. Tapa puhul on aga tegemist kõige kehvema rünnakuga meeskonnaga, kes visanud 12 mänguga 246 väravat. „Kuna aastavahetusel oli vaheperiood, siis on hea, et saame pallikäsitluse ja tunnetuse taasleidmiseks Tapa suguse meeskonnaga mängida,“ lausus Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Indrek Lillsoo. „Oleme küll korralikult treeninud, kuid head mängupilti ma veel ei oota, samuti pole skoor meie jaoks tähtis.“

Aasta algab Kehra/Horizon Pulp&Paperile töiselt, sest nädal aja jooksul tuleb Eesti meistrivõistlustel ja Balti liigas kokku pidada neli kohtumist. „Tiheda mängugraafiku tõttu saavad mängus Tapaga koondislased Uku-Tanel Laast ja Kaspar Lees vaba päeva,“ teatas Lillsoo. „Õnneks on meil vahepeal tervenenud Indrek Normak ja Jorma Käsper, keda saame proovida.“

Meeskondade kaks esimest omavahelist mängu on andnud suhteliselt sarnase tulemuse ning Tapa poolelt on tänavu üldine skooritegemine jagunenud peamiselt kolme 19-aastase noormehe vahel. Martin Adamson on visanud 65 ning Ailar Puhasmets ja Sander Sven Annula 43 väravat. Neist kolm aastat nooremal Vahur Oolupil on neljandana koos 18 tabamust. „Meie väravaviskajate ring on kitsam kui mullu ning seetõttu teeme ka vähem skoori,“ põhjendas Tapa juhendaja Elmu Kopplemann. „Vastased tõmbavad oma kaitse meie tugevamate mängijate peale, kes teistelt vajalikul hetkel piisavalt abi ei saa.“

Koppelmanni hinnangul annab vahepealne mängupaus eelise suuremate kogemustega Kehra/Horizon Pulp&Paperile. „Meie koosseisu moodustavad noored, kes peaksid kaela kandma hakkama paari aasta pärast,“ sõnas Koppelmann. „Pausi ajal käisime noorematega Slovakkias võistlustel, vanemad mehed treenisid isekeskis. Siiski oleme tänavu oma punktid ära võtnud, kuigi parema õnnestumise korral võinuks meil turniiritabelis olla kaks kuni neli silma rohkemgi, kuid aasta lõpus hakkas poisse kimbutama väsimus.“

19.01. (kell 19.00) Viimsi Keskkool: HC Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla SK

Omavahelised mängud. 1. ring: 42:28; 2. ring: 36:22.

Viimsi/Tööriistamarket on Arukülast jagu saanud kahel korral 14 väravaga, kuid meeskonda kimbutab tänavugi ebastabiilsus. Korra on võidetud Servitit ning Viljandiga viiki mängitud, kuid Tapa alistati vaid ühe ja Tallas seni mõlemal korral nelja tabamusega. Eelmise aasta viimases voorus kaotati aga Kehra/Horizon Pulp&Paperile 29:43.

Peamiselt rünnakul silma paistnud Viimsi/Tööriistamarketit ootab neljapäeval ees tänavune nõrgim kaitse. Nimelt on Aruküla lasknud enda võrku visata 422 palli ning nende väravate vahe on -133. „Iga mäng algab nullist,“ hoiatas Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Ain Pinnonen oma hoolealuseid võimaliku ohu eest. „Sügisel tegutsesime ebastabiilselt, nüüd oleme loodetavasti paremad.“

Kohtumist võib tituleerida viskajate duelliks, sest vastamisi lähevad Meistriliiga suurimad väravakütid Robin Oberg Viimsi/Tööriistamarketist Andre Sild Arukülast. „Oberg on hästi mänginud, kuid ta on meist kõige rohkem ka trenni teinud. Näiteks hooajaks valmistus ta Serviti juures,“ lausus Pinnonen. „Aruküla meeskonda ei saa kergelt võtta, sest nad arenevad. Oleme vahepeal küll trenni teinud, kuid siiski on tegemist aasta esimese mänguga.“

Aruküla juhendaja Toivo Järve hinnangul ei toetu Viimsi/Tööriistamarketi mäng pelgalt Obergile ning Aruküla teeb viskajateringi laiendamiseks tööd. „Viimsil on hästi komplekteeritud meeskond, kus palju kogemusi,“ tõdes Järv. „Sild on meie jaoks arvestatavaks jõuks, kuid meestevahelise koostöö paranemisega hakkab ka meil üha rohkem mängijaid skoori tegema.“

Aruküla hoiab turniiritabelis kahe silmaga viimast kohta. „Me peame hakkama punkte koguma,“ ei varjanud Järv. „Pärast pikemat pausi on hea Viimsiga mängida, sest nii näeme ära meeskondade hetkeseisu. Usun, et mõlemad on sarnases olukorras ning tulevad kohtumisele treeningute pealt. Esimeses kahes mängus jäime Viimsile alla 14 väravaga, kuid vahe läks suureks seetõttu, et lootusetus seisus lasime jala sirgu. Nüüd aga kavatseme vastasele kauem vastu hakata.“

Tabeliseis 12. vooru järel: Põlva Serviti 22, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18, HC Viimsi/Tööriistamarket 17, Viljandi HC 15, SK Tapa 6, HC Tallas 4, Aruküla SK 2 punkti.

Väravaküttide edetabeli tipp: Robin Oberg (HC Viimsi/Tööriistamarket) 83, Andre Sild (Aruküla SK) 79, Kristo Voika (Viljandi HC) 71, Martin Adamson (SK Tapa) 65, Henri Sillaste (Põlva Serviti) 64, Ott Varik (Viljandi HC) 60, Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) 59, Dmõtro Jankovski (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) 55, Uku-Tanel Laast (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) 51, Sander Sarapuu (Põlva Serviti) 51 tabamust.