Käsipalli meistriliiga keskne mäng peetakse Kehra ja Viimsi vahel

Käsipall (Foto: Ivo Dobkevitsch/ERR Sport)

22.02. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud. 1. ring: 31:23; 2. ring: 43:29

Tabelis hoiab Kehra Viimsi järel kolmandat kohta, kuid omavahelistes mängudes on Kehra seni teeninud kindlad võidud. Kehra peatreener Indrek Lillsoo ei osanud spekuleerida, miks sel hooajal Servitit ja Viljandit kõvasti kollitanud Viimsi nendega pole nii hästi hakkama saanud.

Viimsi peatreener Ain Pinnonen ei osanud samuti sellele ühest vastust anda. "Eelnevatel aastatel oleme just Serviti ja Viljandiga rohkem raskustes olnud ja Kehraga oli lihtsam. Sel hooajal pole me Kehra vastu kuidagi omi asju tehtud saanud."

Möödunud nädalal mänguvaba olnud Kehra keskendus põhjalikult treeningutele ning soovib Viimsi vastu võiduseeriat jätkata. "Meeskond tundus treeningutel väga optimistlik ja treenerina oli mul väga hea tunne seda kõike vaadata. Kui see õnnestub tulemuseks ka vormida, on kõik hästi. Kui tahame veel põhiturniiri võidu eest võidelda, ei tohi me enam punkte kaotada."

Lillsoo lisas, et Viimsi vastu saab Kehra minna tugevaimas koosseisus. Ain Pinnoneni sõnul peab Viimsi hakkama saama ilma Rail Ageni ja Tarmo Ullata.

22.02. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC - Aruküla

Omavahelised mängud. 1. ring: 34:23; 2. ring: 35:27.

Viljandil on meistrivõistluste kolmandas ringis jäänud kohtumised Aruküla ja Tapaga, kuid on sisuliselt selge, et neljandast kohast kõrgemale nad enne tabeli kaheks löömist ei tõuse. Siinkohal sai otsustavaks eelmisel nädalal saadud valus kaotus Viimsi/Tööriistamarketilt.

"Jäime kaitses hätta," meenutas mulluse finalisti peatreener Marko Koks. "Resultatiivsusega polnud ma ka rahul. Meil oli võimalus mängu alguses suuremalt ette rebida, aga ei kasutanud võimalusi ära. Loodetavasti leiame kahes järgmises mängus viskekindluse ning võtame kohustuslikud võidud."

22.02. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti - SK Tapa

Omavahelised mängud. 1. ring: 44:19; 2. ring: 44:16.

Kui Põlva Serviti ei komista kolmanda ringi viimastes voorudes Tapa ja Tallase otsa, lõpetavad nad ringi igal juhul liidrina. Peatreener Kalmer Musting sõnas juba eelmise vooru eel, et kavatseb varasemast rohkem mänguaega anda noortele ning põhimeestele puhkust lubada. Möödunud nädalal õigustasid noored mehed Mustingu usaldust ning võitsid Aruküla 38:19.

Tapa vastu on Serviti seni saanud 25- ja 28-väravalised võidud. Tapa peatreener Elmu Koppelmann tunnistas, et kindlasti ei saa tema hoolealustel seegi kord kergem olema. "Läheme noore koosseisuga välja. Viimane mäng Tallasega näitas paraku, et mehed võivad nii ära laguneda, et tekib tunne, nagu poleks neile midagi õpetatud," meenutas Koppelmann eelmises voorus saadud 12-väravalist kaotust.

Lagunemise põhjuseid on Koppelmannil keeruline välja tuua. "Praktiliselt polnudki mängu. Mingil hetkel ilmselt lihtsalt juhtub, et terve võistkond laguneb. Meestel lihtsalt käed värisesid ja ei saadud ajus oma asju paika."