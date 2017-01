Rein Suvi: türklased kestsid paremini

Käsipalli Eesti rahvusmeeskond kaotas Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiril koduväljakul Türgi koondisele 18:28 (9:11). Lootused edasi pääseda veel jäid, kuid selleks tuleb pühapäeval sama vastast võõrsil kindlasti võita.

"40 minutit olime kenasti mängus sees pärast esimese poolaja avaehmatust, kui nad turvalise vahe sisse mängisid. Saime korralikult sisse ennast mängu. Teisel poolajal käis vahe kogu aeg kahe värava pealt kolme peale ja ei õnnestunud meil vahet üheväravaliseks saada. Ühel hetkel oli 6-5 vastu mäng ja ise jätsime realiseerimata ja lasime vastastel palli sokutada joonele, kust nad said värava ja psühholoogilise momendi. Aga eks nad kestsid paremini," selgitas koondise peatreener Rein Suvi ETV spordiuudistele pärast mängu.

"Me rääkisime, et peame suutma mängida kiirelt ja kiirelt palli üle viia. Kohati see meil õnnestus ja saime lihtsaid väravaid. Me teadsime, et neil on kõrge kaitse ees ja tuleb joosta, joosta, joosta. Mingil hetkel jäi meil ilma pallita liikumist väheseks," lisas Suvi.