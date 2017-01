VAATA UUESTI | Eesti käsipallikoondis sai lõpuminutite ärevusest hoolimata Kosovost jagu

Eesti meeste käsipallikoondis teenis EM-valiksarjas teise võidu, kui alistas koduplatsi Kosovo meeskonna 27:23 (14:10).

Eestlased läksid mängu juhtima 3:1, kuid seejärel lasti Kosovol visata kolm tabamust järjest ja jäädi esmakordselt taha 3:4. Siis aga tehti 4:0 spurt ja hoiti kuni avapoolaja lõpuni kindlat edu, mis vahepeal oli ka kuueväravaline, aga lõpuks 14:10.

Teisel poolajal oli Eesti pidevalt mõne punktiga peal, aga lõpuminutid läksid siiski närviliseks, kui eduseisus 24:19 lasti vastastel visata neli tabamust järjest. Jürgen Rooba tabav karistusvise viis Eesti jälle kahega peale, järgnenud Kosovo rünnak sumbus Martin Johanssoni blokis ning eestlased lõpetasid kohtumise kahe üleväljaväravaga, kuna külalised olid oma puuriluku pingile kutsunud.

Eesti parim väravaviskaja oli seitsme tabamusega Jürgen Rooba. Mikk Sillaste nimele jäi neli tabamust.

Andris Celmins, Armi Pärt ja Kristo Voika viskasid igaüks kolm väravat, Karl Roosna nimele jäi kaks tabamust ning ühe väravaga panustasid Kristjan Muuga, Mait Patrail, Martin Johansson, Henri Hiiend ja Kaspar Lees.

Eesti võitis seega Kosovo vastu mõlemad kohtumised. Alagrupi seis leiab lahenduse pärast mänge Türgiga, kes teenis Kosovo vastu võidu ja viigi. Eesti mängib Türgiga kolmapäeval, 11. jaanuaril kodus ja pühapäeval, 15. jaanuaril võõrsil.

Enne mängu:

Avamängu asus Eesti juhtima juba matši alguses, poolajaks oli koondis ees 13:7. Mitmeväravalisi spurte teinud Eesti võitis kohtumise lõpuks 31:17, meie resultatiivseim oli kaheksa väravat visanud Jürgen Rooba.

Koondise peatreener Rein Suvi leidis, et parandamisruumi on mitmes mänguelemendis ja nendele tulebki rõhuda. "Kindlasti peame meeskondlikud kiirrünnakud paremini käima saama ja seega suureneb kiire lahtiviske osatähtsus. Meil on nobedad ääred, nii et peame nemad paremini mängu sisse tooma ning ka oma joonemänguga tuleb tegeleda," selgitas Eesti koondise juhendaja.

"Küllap vastasedki vaatavad kohtumise video üle ja teevad muudatusi," arvas Suvi. "Panime keskelt kaitse korralikult lukku, aga Kosovo joonis eeldab palju läbi joonemängija tegutsemist. Seega küllap nad üritavad seal midagi uut välja mõelda või siis alternatiivina mängu rohkem laiali tõmmata."

Eesti käis Kosovos 14 palluriga, aga et mänguks saab üles anda kaks meest enam, siis liituvad koondisega Mait Patrail ja Hendrik Varul. Eriti oluline on kindlasti pikaaegse liidri Patraili vigastusest paranemine.

Esimeses faasis ollakse lisaks Kosovole samas alagrupis ka Türgiga. Seejuures Türgi ja Kosovo on omavahelised mängud juba novembris ära pidanud: türklased jäid kodus peale 26:22, Kosovos tehti 24:24 viik. Edasi järgmisse faasi pääseb üksnes valikgrupi võitja. Türgit võõrustab Eesti kolmapäeval ja ka sellest kohtumisest teeb ETV2 otseülekande.

Eesti koondise koosseis: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõl. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõl. Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (Esseni TUSEM, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome), Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa) ja Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf, Saksamaa).