Mait Patraili ootab kuni kaheksanädalane vigastuspaus

Käsipallikoondisel tuleb ülehomses Euroopa meistrivõistluste valikmängus Türgiga hakkama saada ilma oma liidri Mait Patrailita, kes vigastas eilses mängus Kosovoga säärelihast.

Alles Saksamaal koduklubi Hannoveri juures terveks tunnistatud Mait Patrail liitus käsipallikoondisega koduseks EM-valikmänguks Kosovo vastu. Viis minutit enne mängu lõppu pidi ta platsilt lahkuma aga kõvasti longates ning täna teatasid Tartu arstid pärast ultraheliuuringut ebameeldiva uudise, et Patraili vaevab säärelihase kergem rebend, mis jätab ta palliplatsilt neljaks kuni kaheksaks nädalaks kõrvale.

Juba ülehomme tuleb koondisel valikmängus kohtuda Türgiga, peatreener Rein Suvi sõnul on vastase tegemistel juba silma peal hoitud. "Meil on olemas mõlema Türgi ja Kosovo vahelise mängu videod ning peaksime saama infot ka nende jaanuari alguses peetud kontrollkohtumistest Kreekaga, millest nad ühe võitsid ja teise kaotasid," ütles Suvi ETV spordisaatele. "Loodame, et saame nendest mängudest mingi mustri joonistada ja oma taktikalised plaanid paika panna."

Türgil õnnestus omavahelises mängus Kosovot nelja väravaga võita ja teises kohtumises viiki mängida. Suvi sõnul peakski nad olema Kosovoga enam-vähem võrdsed, mis sest, et Balkani väikeriik meile avamängu suurelt kaotas. "Kui Türgi ja Kosovo mängisid võrdselt, siis meil on nende vastu kõik võimalused olemas," lisas Suvi.

Eesti - Türgi kohtumine on ETV2 eetris otseülekandes kolmapäeval kell 19.30 ning seda on võimalik vaadata ka ERR-i spordiportaali vahendusel.