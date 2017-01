Väravavaht Rasmus Ots: Bundesliga on käsipalluri NBA, kuhu tahaks kunagi jõuda

Pühapäeval Türgis viimasel mänguminutil vastaste 7-meetri karistusviske tõrjunud käsipallikoondise väravavaht Rasmus Ots loodab, et head esitused jäävad kellelegi silma ja aitavad piiri taha mängima pääseda.

Eesti käsipallikoondise väravavaht Rasmus Ots aitas meeskonda Türgi kohtumises olulisel hetkel mõõtmatult palju. Minut enne mängu lõppu, Eesti kaheväravalises eduseisus tõusis ta pingilt, et tõrjuda vastaste karistuslöök - ja tegi seda edukalt. Ka koduses kaotuses Türgi vastu väravasuul seisnud Ots ei kahelnud kordagi, et vastased õnnestub võõrsil alistada.

"See 10 väravat oli 15 minutit mängu lõpust, kus me lihtsalt põlesime ise läbi. Siin me suutsime stabiilsust hoida ja saime mängu kätte," rääkis puurivaht ETV spordiuudistele.

Igapäevaselt mängib Ots Viljandi käsipalliklubis. Kui suur tasemevahe on koduliigast tulnuna koondisemängus platsile minna?

"Eks see tase võistkonnana on ka ühtlasem. Vastasmeeskond võib küll kõvem olla aga meil on ka Eesti parimad pojad koos. Seis on ikkagi sama," arvas ta.

24-aastane Ots ei tahaks käsipallis vaid Eesti liigaga piirduda, ambitsioonid on suuremad: "Eks ikka (tahan) kunagi Eestist välja saada ja vähe kõrgemal tasemel palli mängida. (Saksamaa) Bundesliga on käsipalluri NBA, kuhu võiks kunagi jõuda. Eks tulevik näitab, mis saab."

Kuidas aga õigel ajal silma jääda - kas tuleb loota skautide peale või ise mees olla ja teha selliseid tõrjeid nagu Türgi mängus?

"On ka skaute, Eesti mõistes neid palju ei ole. Eks enda töö on väga oluline, et üldse välja saada."