Jaanimaa viskas Melsungeni kaotusmängus kaks väravat

Võitlussport on Eestis üks alasid, kus areng on lausa silmaga nähtav, toimuvad rahvusvahelisel tasemel võistlused ja esile kerkivad tipptasemel sportlased. Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia aastat kokkuvõtval peol jagati mitmeid tiitleid ja tunnustusi. Aasta uustulnuka tiitli sai Hendrik Themas, aasta parim sportlane on Astrid Johanna Grents ja elutöö eest tunnustati Mirkko Moisarit.