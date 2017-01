Kalmer Musting: lihtsat võiduretsepti pole olemas

Kalmer Musting, Sten Siitam ja Jürgen Lepasson (Foto: Eesti Käsipalliliit)

Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting jagab muljeid: "Kes oleks osanud oodata, et taanlasi ja sakslasi ei näe kaheksa hulgas? Kaks islandlasest tipptreenerit, staaridest kubisevad meeskonnad, tunnistanud seni ainult võite ja jäid alla alagrupist neljandana edasi saanud tiimidele…

Need kaks polnud ainsad kohtumised, kus üllatus õhus oli. Egiptus hakkas Horvaatiale, eriti teisel poolajal väga kõvasti vastu ning Hispaania oli suurtes raskustes Brasiiliaga. Uus formaat, kus teine alagrupifaas jäeti ära, teeb MM-i põnevamaks ja võimaldab ka turniiri keskpäraselt alustanud koondistel ühe või kahe hea mänguga edu saavutada.

Vaadates, milliseid staartreenereid ja -mängijaid on välja lülitatud ning kuidas nii mõnigi ühtlane, tähtedeta meeskond endiselt konkurentsis, on selge, et lihtsat võiduretsepti pole olemas. Kaheksa hulgas on nii kogenud kui suhteliselt uusi treenereid ning erineva mängustiiliga meeskondi. Käsipalli tase on kindlasti veelgi ühtlustunud.

Ainus ühepoolne kaheksandikfinaal oli Rootsi 19-väravaline võit Valgevene üle, aga rootslased on selliste "pakkide" peale meistrid. Mäletan, kuidas U-20 EM-il Hispaaniaga avapäeval viiki mängisime ja siis järgmisel Rootsi käest selgelt peksa saime. Rootslased oskavad kiirelt tuju ära võtta ja siis survet lõpuni hoida.

Prantsusmaa – Rootsi on kindlasti veerandfinaalide maiuspala. Loomulikult on prantslastel kodupubliku näol olemas 8. väljakumängija, aga Rootsi on olnud väga hea sel turniiril. Niclas Ekberg ja Jerry Tollbring kuuluvad turniiri parimate äärte hulka ning mõlemad väravavahid on tipptasemel.

Puurivahtidest rääkides oli hämmastav näha, kuidas 39-aastane Danijel Saric Katari väravas suure ja võimsa Saksamaa peatas. Kui kaks aastat tagasi kodus MM-hõbedat võites arvasid paljud – mina nende seas – et Katari eelistasid kohtunikud, siis täna on nad siiski maailma tipus. Veerandfinaal Sloveeniaga saab kindlasti põnev olema.

Samal ajal peetavat Hispaania – Horvaatia kohtumist pole kerge ennustada. Mõlemad tiimid on head, aga mulle tundub, et Hispaania pole veel oma parimat mängu näidanud. Veerandfinaalide avamäng Norra – Ungari on samuti huvitav. Ungarlastel tuli tagasi nende superstaar Laszlo Nagy, ent norralased on läbi turniiri hoidnud kõrget taset. Saab näha, kas Ungari võit olümpiavõitja Taani üle oli ühe hea päeva ime või mitte."

Kaheksandikfinaalide tulemused: Norra – Makedoonia 34:24, Prantsusmaa – Island 31:25, Brasiilia – Hispaania 27:28, Venemaa – Sloveenia 26:32, Ungari – Taani 27:25, Valgevene – Rootsi 22:41, Saksamaa – Katar 20:21 ning Horvaatia – Egiptus 21:19.

Täna õhtul kohtuvad veerandfinaalides (algus Eesti aja järgi):

18.00 Norra – Ungari (Albertville'is)

20.00 Prantsusmaa – Rootsi (Lille'is)

21.45 Sloveenia – Katar (Pariisis)

21.45 Hispaania – Horvaatia (Montpellier's)