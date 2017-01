Käsipallikoondise peatreener: eesmärgiks on pääs EM-finaalturniirile

Eesti käsipallikoondis (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Kolmeliikmelises alagrupis, kus edasi pääseb vaid võitja, on peetud kaks kohtumist. Turniiri avamängus sai Türgi novembris omal väljakul 26:22 jagu Kosovost ning seejärel tegid samad meeskonnad Kosovo koduplatsil 24:24 viigi.

Eesti koondise peatreeneri Rein Suvi sõnul on ta hoolealustele seadnud sihiks pääsu finaalturniirile. Olukorra teeb lihtsamaks see, et esimest korda pääseb vana maailma parimat selgitama senise 16 asemel 24 riiki. „Selleks, et edule alusmüür laduda, peame ennast juba esimeses kohtumises võõrsil käima saama,“ ütles Suvi ERR-i spordiportaalile. „Meil on head mängijad, suurepärane emotsioon ja koostöö. Samuti ei tohi vastast karta.“

Suvi on näinud video pealt Türgi võidumängu Kosovo üle. „Türklased on kasvult suured ning neil on võimas kaitse,“ kirjeldas Suvi. „Kosovo seevastu koosneb lühematest, kuid liikuvamatest mängijatest. Neil on mitmeid mehi Saksamaa, Rootsi ja Šveitsi klubidest.“

Meeskonda vaevavad vigastused

Eesti meeskond on räsitud vigastustest. Teiste seas on rivist väljas Saksamaal leiba teenivad Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Karl Toom ja Janar Mägi ning Islandil mängiv Mikk Pinnonen. „Meil on nüüd küll võimsust vähem, kuid kiirust rohkem,“ analüüsis Suvi. „Kosovo vastu vajame head kaitset, mille pealt teenida kiirrünnakuid. Lisaks sellele on säilinud lootus, et Patrail saab kolmes järgmises kohtumises osaleda. See selgub pärast meditsiinilisi uuringuid.“

Koondis kogunes täna Viimsis, teekonda Gjakovesse alustatakse homme. „Mehed tundusid esimesel treeningul kõbusad,“ tutvustas Suvi olukorda. „Paljudel pole pikka pausi olnud. Saksamaal peeti voor veel jõulude ajal ning Serviti käis vahepeal turniiril Hollandis. Samuti on Viljandi ja Kehra mängumehed ennast treeningutel vormis hoidnud.“

Suvi käe all minnakse vastu kolmandale suurturniirile

Suvi juhendab Eesti koondist kolmandat suurturniiri järjest Suvi. Põlvalane debüteeris 2018. aasta EM-valiksarjas, kus Eesti piirdus esimese kvalifikatsiooniringiga. Eesti kuulus ühte alagruppi Luksemburgi ja Gruusiaga, kes kõik kogusid neli punkti. Väravate vahe järgi pääses Eesti ja Gruusia ees edasi Luksemburg, kes järgmises ringis jäi Soomele kahe mängu kokkuvõttes alla kolme tabamusega.

2017. aasta MM-i kvalifikatsiooni esimeses ringis mängiti alagrupi võitja Portugali ja viimase koha saanud Gruusiaga viiki ning kaotati väljakuperemehele Iisraelile. „Tunnen meeskonda üha paremini, kuid täiskoosseisu oleme kokku saanud vaid kohtumises Portugaliga, kus teenisime endast eeldatavalt tugevama vastase vastu viigi,“ meenutas Suvi. „Tookord tuginesime tagant viskajatele, kes meil praegu puudu on. Siiski on mul usk olemas ka Andris Celminšisse ja Kristo Voikasse.“

Eesti koondise koosseis: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõlemad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõlemad Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (TUSEM Essen, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome) ja Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa).

Mängukalender (algusajad Eesti aja järgi):

04.01. (kell 20.30) Gjakove: Kosovo – Eesti

08.01. (kell 19.30) Põlva: Eesti – Kosovo

11.01. (kell 19.30) Põlva: Eesti – Türgi

15.01. (kell 15.00) Ankara: Türgi – Eesti