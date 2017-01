Servitile Balti liigas teine napp võit, Kehra ja Viljandi kaotasid  

Palliga on Roman Aizatullov (Foto: Eesti Käsipalliliit)

A-alagrupis on ZTR-il nüüd 11, SKA-l ja Kehral 8 ning Viljandil 6 punkti. Järgnevad ühe kohtumise vähem pidanud Klaipeda Dragunas 3 ja Riia Celtnieks 2 silmaga. B-alagrupis tõusis Serviti ajutiselt uueks liidriks 9 punktiga, ent Riihimäe Cocksil on punkt vähem ja kaks mängu varuks. Dobele Tenaxil on 6, Kaunase Granitas-Karysil 3 ja Šviesal 2 silma.

Musting: Positiivne, et nigela mänguga saime ikkagi tabelisse neli punkti

Serviti sai kodusaalis kiire algedu ja juhtis poolajaks 18:14. Šviesa alustas aga teist pooltundi hästi ja viigistas 41. minutiks seisu 21:21. Põlva meeskond põgenes uuesti turvalisse eduseisu, kuniks viimase kahe minutiga lasti endile visata kolm vastuseta väravat ja saadi täpselt sama napp võit kui eile Granitas-Karysi üle, 27:26.

"Lõpuhetkedel olid noored platsil ja suutsime jah nii klapitada, et tuli sama seis nagu eile," muigas Serviti peatreener Kalmer Musting käsipalliliidu pressiteate vahendusel. "Andsin täna paljudele puhkust, näiteks Eston Varusk ja Kristjan Muuga ei esinenud üldse. Eesmärk oligi noortele rohkem vastutust ja rahvusvahelist mänguaega anda."

"Mängupildi ega -vormiga muidugi rahul olla ei saa," tunnistas Musting. "Aga praegu on jaanuar ja ei peagi veel tippvormi olema. Saime neli punkti tabelisse ja loodetavasti kindlustab see meile alagrupis teise koha. On ju isegi positiivne, et ka nigela mänguga saime kaks võitu."

Põlvalaste parimad olid täna leegionärid – Roman Aizatullov viskas 6 ja Anatoli Tšeslov 5 väravat. Sander Sarapuu ja Raiko Rudissaar lisasid 4, Hendrik Varul, Henri Sillaste ja Henri Hiiend 2 ning Siivo Sokk ja Tõnis Kase 1 tabamuse. Šviesa ridades sai Karolis Antanavičius kirja 9 tabamust.

Mulgid valmistasid suursoosikule korralikult peavalu

Viljandis tõestas kodumeeskond, et ka tippklubide vastu võib edukalt mängida. Mulgid võitsid poolaja 10:8 ja Sten Maasalu kolme järjestikuse värava abil saadi teise pooltunni algul isegi 14:9 ette. ZTR vastas aga 7:0 spurdiga ja libises eest, võites kohtumise 24:19. Viljandi HC peatreener Marko Koks oli oma tiimi esitusega väga rahul.

"Mängisime eile paremini kui kolmapäeval koduliigas ja täna veel paremini kui eile – seega liigume heas suunas," sõnas Koks. "Olgem ausad, vastas oli ikka füüsiliselt väga võimas meeskond, aga hoolimata olemasolevast klassivahest tõestasime endile, et saame ka selliste klubide vastu hakkama."

"Kohtumine oli väga võitluslik ja meie kaitse toimis suurepäraselt," lisas mulkide juhendaja. "Rünnakul ehk maksime selle tõttu natuke lõivu ja teisel poolajal hakkas kimbutama ka väsimus. Aga valmistasime ukrainlastele korralikult peavalu ja kui mina spordihoonest lahkusin, kõlas ZTR-i riietusruumist veel valjuhäälset mänguanalüüsi, nimetagem seda nii."

Viljandi parimana sai Eesti koondislane Kristo Voika kirja 6 väravat. Sten Maasalu viskas 5, Ott Varik, Robert Lõpp ja Sergei Rodjukov 2 ning Kristjan Koovit ja Raiko Roosna lisasid ühe tabamuse. Mängu parim oli ZTR-i Maksim Karamõšev 7 väravaga.

Kehra kaotas närvilise ja võitlusliku kohtumise

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper suutis teist päeva järjest ühe liiga võitjasoosiku vastu mängu teatud hetkeni võrdsena hoida. SKA võitis poolaja 14:13 ja sai teisel poolajal juba kolme väravaga ette, ent kodumeeskond viigistas 21:21. Siis aga tegi Valgevene klubi 5:0 spurdi ja võitis lõpuks 31:27 ehk täpselt sama tulemusega, nagu Kehra oli avamängus SKA-st üle olnud.

Peatreener Indrek Lillsoo ei jäänud meeskonnaga rahule: "Täna oli kuidagi suurem pinge peal, väga närviline, võitluslik ja paljude eksimustega mäng. Meil jättis ehk soovida väravavahtide ja kaitse koostöö. Teise poolaja mõõna kui sellist ei tunnetanudki, aga nii ta läheb – paar lihtsat viga ja vastastel õnnestumised."

Kehra andis tänaseks kohtumiseks üles ka uue joonemängija, endise SKA palluri Anton Borovski. "Täna me teda veel ei kasutanud, aga valgevenelased teevad joonemängijate kasvatamisel väga head tööd. Meilegi tekitasid täna just SKA joonemehed palju pahandust," selgitas Lillsoo.

Parim snaiper oli kehralastel täna ukrainlane Dmõtro Jankovski, visates 6 väravat. Uku-Tanel Laast, Mikita Jermaševitš ja Kaspar Lees lisasid 4, Kaupo Liiva ja Marko Slastinovski 3, Jaan Kauge 2 ja Jorma Käsper 1 tabamuse. Vastastest oli täpseim Artur Karvatski 7 väravaga. Balti liiga jätkub juba kahe nädala pärast kui 4. ja 5. veebruaril on kavas 8 kohtumist.