Armi Pärt joonemängija positsioonist: võrdleksin seda maadlusega

Joonemängija on käsipallis karm positsioon. Eesti koondislane Armi Pärt on seda omal nahal küllaga tunda saanud.

„Võrdleksin seda maadlusega,“ tõdes Pärt intervjuus ETV spordiuudistele. „Sul peab olema vastupidavust, jõudu, stabiilsust ja tasakaalukust. Maadlustunnid tuleksid kasuks, aga pärast mängu on kõik taastusvahendid enamasti olemas. Külmad-soojad dušid, massaažid, kreemid - pärast mängu on kõik okei.“

25-aastane Pärt mängib praegu juba oma neljandas välisklubis, Prantsusmaa esiliigas mängivas Massy Essonne'is.

„See on üldiselt kõige kõvem liiga, kus ma olen mänginud,“ sõnas Pärt. „Füüsiliselt väga tugev ja rahaline pool on seal tõesti toeks. Ma arvan, et see on kõige tugevama tasemega klubi, kus ma mänginud olen.“

Enne Prantsusmaale siirdumist mängis Kehra klubis käsipalluriteed alustanud Pärt Türgis, Taanis ja Hispaanias. Viimasest kohast tuli edasi liikuda klubi rahaliste probleemide tõttu.

„Kõik oleneb, kes sulle rahaliselt taha tuleb. Kui tuleb linn, siis on kõik okei, aga kui sponsorid, kes poole hooaja pealt ütlevad, et tulemused on kehvad, võivad nad osalise maksmise katkestada ja selle tõttu jäävad paljud palgad klubidel maksmata,“ teadis eestlane rääkida.

Türgis Besiktase klubis mänginuna on ta hästi kursis ka meie järgmise nädala vastase Türgi koondise tugevustega. „Ega nad allahindlust ei tee," oli Pärt kindel. "Ma tean sealt ka paari mängijat, kes mängivad Meistrite liigat. Kui me neid suudame taltsutada, on võit võimalik.“