Rein Suvi: meil on vaja mängijaid, kes peavad liidrite koha ära täitma

Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks kogunenud käsipallikoondisel tuleb teisipäeval Kosovosse lennata ilma mitme põhimeheta, peatreener loodab siiski valiktsüklile hea alguse teha.

Käsipallikoondis peab EM-valikmängude raames 12 päeva jooksul neli kohtumist. Enne ülehomset mängu Kosovos saab koondis koos olla vaid kaks päeva.

"Kuna mäng tuleb pärast uut aastat nii kiiresti peale, siis 3. lendame. 1. jaanuaril oleks võib-olla liiga spartalik neid olnud kodust välja ajada. Tänane päev oli rohkem selleks, et lahti joosta ja saada mehed uuesti liikuma," selgitas koondise peatreener Rein Suvi ETV spordiuudistele.

Suvi jäi pärast tänahommikust treeningut siiski mängijate vormiga igati rahule: "Serviti meeskond käis siin pärast jõule veel turniiril ja toimetasid Viljandi mehed oma jõuluturniiriga. Saksamaal pallivatel mängijatel lõppes alles detsembri lõpus viimane voor. Ma arvan, et see paus pole kõigil väga suur olnud."

Vigastuste tõttu jääb kõrvale õige mitu põhimängijat, nende seas Dener Jaanimaa, Janar Mägi ja Mikk Pinnonen. Mait Patrail Kosovosse kindlasti ei sõida, kuid loodetavasti saab kaasa lüüa kodustes valikmängudes.

"Kindlasti on nad hea rutiiniga mängijad, suure kogemustepagasiga ja meeskond tunneb neist kindlasti puudust. Praegu me peame lähtuma sellest, et meil on vaja mängijaid, kes peavad need augus ära täitma. Võib-olla see ongi nii mõnelegi hea võimalus, et silma paista ja teha üks kõrge hüpe."