Ain Pinnonen Türgi mängu eel: me peame kaitses õnnestuma

ETV spordiuudiste laupäevase saate otsestuudios käis käsipallitreener Ain Pinnonen, kes arutas koos saatejuht Tarmo Tiisleriga meie käsipalli hetkeolukorda ning võimalusi pühapäevases EM-eelvalikmängus Türgi vastu.

"See viimane Türgi mäng, ma arvan, et ei meeldinud kellelegi. Kosovoga esimene mäng oli Eesti koondisel kõige parem. Teises mängus tuli küll võit, aga mängupilt oli kehvem. Ja Türgiga viimased 15-20 minutit oli parandamisruumi päris palju," võttis Pinnonen kogu valiksarja senised esitused kokku.

Kuigi Eesti koondis oli 2011. aastal vaid ühe võidu kaugusel EM-finaalturniirist, siis praeguseks hetkeks on langetud Euroopas kõige madalamale tasemele ning pole suudetud pääseda isegi valikturniirile. Mida tehakse valesti?

"Kui analüüsida seda, mida võiks teha teisiti, see nõuaks pikka saadet. Kindlasti on selles valiktsükklis paljud meie mehed puudu ja oleks hoopis teine pilt, kui kõik oleks rivis. See on jällegi see oleksite maailm," arvas Pinnonen.

Veel arvas kogenud treener, et koondises mängivad mehed pole oma võimekust suutnud täielikult välja mängida: "Nad on paremaks mänguks võimelised. Just realiseerimise poole pealt. Viimases Türgi mängus me saime neli väravat, mis on käsipallis ikka väga vähe."

"Me peame õnnestuma kaitses. Kui väravavahtide töö on parem ja saame kaitse paremini liikuma, siis see annaks meile võimaluse kiirrünnakuid teha ja sealt me võime seda üllatusmomenti leida," arvas Pinnonen pühapäevase kohtumise eel.