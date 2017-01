Naiste käsipalliliiga aasta avavaatuses lähevad vastamisi Reval-Sport/Mella ja SK Tapa

Aleksandra Romanenko Reval-Sport/Mellast üritab läbi murda HC Tallinna kaitsest. (Foto: Eesti Käsipalliliit)

Naiskondade ajalugu räägib tallinlannade kasuks, kes on sel kümnendil Meistriliigas kõik omavahelised mängu võitnud. Mullu oli Reval-Sport/Mella kodus parem 34:19 ja võõrsil 45:29. Siiski suutis Tapa tänavu karikavõistluste poolfinaalis endast nimekamale vastasele lahingu anda, kaotades korduskohtumise kodus vaid ühe väravaga 27:28. Avamängu 35:18 võitnud Reval-Sport/Mella pääses siiski finaali ning krooniti ka Eesti karikavõitjaks.

Kuigi tegemist on liidrite duelliga, tuleb favoriidiks pidada Reval-Sport/Mellat. Tallinlannade peatreener Ella Kungurtseva ei hakka siiski veel punkte tabelisse juurde kirjutama. „Tapa on must hobune, keda ei tohi kergelt võtta,“ hoiatas Kungurtseva oma hoolealuseid võimaliku ohu eest. „Neil on noored mängijad, kes võitlevad kompromissitult nii kümneväravalises edu- või kaotusseisus. Tõsi, käisime Tapal kaheksakesi ning seetõttu kujunes kohtumine meie jaoks raskeks. Seekord on aga kõik terved ja kohal.“

Reval-Sport/Mellal on tänavu juba üks trofee vööle võetud. Nimelt alistati detsembris Põlvas toimunud karikafinaalis Reval-Sport/Padise/Lasnamäe kindlalt 34:26. „Nii suur võit pisut üllatas, kuid olime head just kaitses ja ka puurilukk töötas hästi,“ meenutas Kungurtseva ning tõi välja edu valemi. „Me teeme oma tööd ja tahame pidevalt enda taset tõsta.“

Tapal ei saa kuu aja jooksul kerge olema, sest lisaks kahele mängule tiitlikaitsja vastu, tuleb külla sõita mullusele hõbedale Reval-Sport/Padise/Lasnamäele. Eelmisel hooajal oli Reval-Sport/Padise/Lasnamäe kodus parem 39:28 ja võõrsil 34:23.

Tapa juhendaja Mare Nepsile süstis napp allajäämine Reval-Sport/Mellale eneseusku. „See näitas, et võime tugevatega mängida küll,“ tõdes Neps. „Punkte on raske loota, kuid jään rahule, kui töötame kaitses korralikul ja teeme omad asjad rünnakul ära. Hooaja algusega olen rahul, kuigi esimene kohtumine Põlvaga läks avamängule iseloomuliku rabeduse tõttu käest ära. Hetkeseisu kohta on raske midagi öelda, sest koolivaheaja tõttu pole me kuigi palju treenida saanud.“

Tänavu vaid ühe kohtumise pidanud Reval-Sport/Padise/Lasnamäe saab õige mänguhoo alles nüüd üles, sest kuu aja jooksul ootavad neid kodus ees duellid Põlva SK/Toode ja Tapaga ning võõrsil HC Tallinnaga, keda avaringis võideti 36:13. Kuigi Tallinn on tänavu nullil, pole nad Reval-Sport/Padise/Lasnamäe jaoks kuigi mugavad vastased olnud. Mullu võitis Reval-Sport/Padise/Lasnamäe neid kodus 39:31 ja võõrsil 27:26, kuid tänavustel karikavõistlustel tuli pärast poolfinaali avamatši 29:20 võitu korduskohtumises omal väljakul tunnistada tallinlannade 24:23 paremust.

Reval-Sport/Padise/Lasnamäe peatreeneri Siiri Uusküla meelest ei andnud kaotus Tallinnale jõudude vahekorrast reaalset ülevaadet. „Kuna esimese mängu võitsime kindlalt, siis korduskohtumises alahindasime vastast,“ tunnistas Uusküla. „Mullu oli meil nendega ühes kohtumises samuti raskusi, kuid siis puudus meil üks põhitegija ning Maarja Põldver mängis vigastuse kiuste. Loodetavasti on meil seekord pingilt rohkem võrdväärseid vahetusi võtta.“

Kolmest matšist on Uusküla jaoks kõige ettearvamatum vastasseis Põlva/Toodega. „Neil on noored lootustandvad ja tugevad mängijad,“ iseloomustas Uusküla Lõuna-Eesti naiskonda. „Meie eesmärgiks on neist kolmest kohtumisest küll koguda kuus punkti, kuid võtame mängu korraga, sest iga päev on uus. Karikafinaal Mellaga näitas meile ka seda, et peame kaitse kallal veel tööd tegema.“

Tallinn üritab punktiarvet avada aga juba varem kodus uustulnuk Põlva/Toode vastu, kellele hooaja avamängus jäädi Lõuna-Eestis alla 27:32. Naiskonna juhendaja Ainar Estra hinnangul jäävad tallinlannad hätta rünnakul. „Kaitse töötab hästi ja jõudu meil on, kuid vastase väljakupoolel jääb oskustest vajaka,“ analüüsis Estra. „Põlva vastu peame rünnakul agressiivsemalt tegutsema, samuti ei tohi me kiirustada, kuigi naistel on sees suur tahtmine. Meie jaoks polegi punktid peamised, vaid kõige tähtsam on see, et käsipall oleks tore ja küll siis tuleb ka edu. Igatahes karikamängudes oleme juba tõestanud, et suudame kõigiga võrdselt tegutseda.“

Põlva/Toode on sarnaselt Tapale kolmest mängust kogunud neli punkti, kuid viimati kaotati Reval-Sport/Mellale koguni 18 väravaga. Suur allajäämine polnud naiskonna peatreeneri Tamur Tensingu jaoks üllatav. „Mella on Eestis omaette klassist,“ teatas Tensing. „Teised naiskonnad on aga meie jaoks mängitavad.“

Tensingu sõnul pole treeningtöö lihtne, sest naiskond on mööda Eestit laiali. „Naistest käib meil koos noorematega ainsana harjutamas Janeli Patrail,“ lausus Tensing, kelle jaoks on sihid vaatamata sellele paigas. „Tänavu tahaks jõuda pronksimängule, tulevikus juba finaali. Kuna matš Tallinnaga on oluline, siis lähme välja võidu peale, ega tee nii palju vahetusi, kui avamängus. Seekord on meie jaoks tagasilöögiks Teele Utsali puudumine, keda vaevab vigastus.“

Tabeliseis: Reval-Sport/Mella 4 (2-st mängust), SK Tapa 4 (3), Põlva SK/Toode 4 (3), Reval-Sport/Padise/Lasnamäe 2 (1), HC Tallinn 0 (5) punkti.

Väravaküttide edetabeli tipp: Kerli Jõks (HC Tallinn) 36 (5 mängu), Merit Moro (HC Tallinn) 26 (5), Keili Kadak 22 (3), Selma Rein (Põlva SK/Toode) 19 (3), Anne-Mai Elbrecht (HC Tallinn) 18 (5), Jekaterina Tšerneštšuk (Reval-Sport/Mella) 18 (2), Mia-Marii Tedrekull (SK Tapa) 16 (3), Teele Utsal (Põlva SK/Toode) 16 (3), Antonina Baljakina (Reval-Sport/Mella) 13 (2), Marjette Maie Müntser (SK Tapa) 13 (3) tabamust.

Naiste Meistriliiga 2017. aasta esimesed mängud:

11.01.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Mella – SK Tapa

14.01.2017 (kell 13.00) Aruküla Spordihoone: Reval-Sport/Padise/Lasnamäe – Põlva SK/Toode

17.01.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: HC Tallinn – Põlva SK/Toode

21.01.2017 (kell 12.00) Aruküla Spordihoone: Reval-Sport/Padise/Lasnamäe – SK Tapa

07.02.2017 (kell 18.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Reval-Sport/Mella

07.02.2017 (kell 20.30) Kristiine Sport: HC Tallinn – Reval-Sport/Padise/Lasnamäe