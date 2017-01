Rein Suvi: peame meeskondlikud kiirrünnakud paremini käima saama  

Rein Suvi (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Meenutame, et Eesti saavutas kesknädalal Gjakovë-nimelises linnas juba esimesel poolajal korraliku edu, vaheajaks olid tablool numbrid 13:7. Teisel pooltunnil rebiti vastastest veelgi enam lahti ning lõpuks nauditi 14-väravalist võitu. Jürgen Rooba viskas Eesti parimana 8 väravat. Tagasitee Kosovost kujunes aga enneolematult pikaks ja keeruliseks.

Koondise peatreener Rein Suvi kinnitas, et meeskonnas probleeme pole: "Vaatame siin uudiseid ja peame tõdema, et meil läks ju hoopis hästi, sest nüüdseks on Istanbuli lennujaam suletud. Istumist oli muidugi palju ja nii tegime täna hommikul lihashoolduse ning mängijad, kes oma keha hästi tunnevad, valisid ka teisi tegevusi. Õhtul siis juba pallitreening normaalses rütmis."

Suvi leidis, et parandamisruumi on mitmes mänguelemendis ja nendele tulebki rõhuda. "Kindlasti peame meeskondlikud kiirrünnakud paremini käima saama ja seega suureneb kiire lahtiviske osatähtsus. Meil on nobedad ääred, nii et peame nemad paremini mängu sisse tooma ning ka oma joonemänguga tuleb tegeleda," selgitas Eesti koondise juhendaja.

"Küllap vastasedki vaatavad kohtumise video üle ja teevad muudatusi," arvas Suvi. "Panime keskelt kaitse korralikult lukku, aga Kosovo joonis eeldab palju läbi joonemängija tegutsemist. Seega küllap nad üritavad seal midagi uut välja mõelda või siis alternatiivina mängu rohkem laiali tõmmata."

Eesti käis Kosovos 14 palluriga, aga et mänguks saab üles anda kaks meest enam, siis liituvad koondisega Mait Patrail ja Hendrik Varul. Eriti oluline on kindlasti pikaaegse liidri Patraili vigastusest paranemine. Suvi kinnitas, et Saksamaa Bundesliga pallur on 100-protsendiliselt valmis.

"Mait ootas meid juba Põlvas, kui pikalt reisilt saabusime ja on valmis meeskonna heaks andma oma parima," sõnas Suvi. "Ta on kindlasti tugev lisajõud ja võibolla vastastele väike üllatuski. Maidu täpne roll selgub juba kohtumise käigus, aga esimese hooga arvan, et keskkaitses hästi toiminud paari Johannson - Pärt me kohe lõhkuma ei hakka."

Eesti koondise koosseis: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõl. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõl. Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (Esseni TUSEM, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome), Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa) ja Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf, Saksamaa).