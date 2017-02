Serviti ja Tallas olid käsipalli meistriliigas võidukad

Möödunud olümpiahooaja positiivsed emotsioonid on triatleet Kaidi Kiviojale mõjunud kui hommikune päikesetõus. Tahe treenida, võistelda ning triatlonimaailmas aina kõrgemale tippu pürgida on muutunud argielu lahutamatuks osaks. Ka Kaidi ise särab vaatamata talvisele veebruarikuule kui päike, kinnitades rõõmsalt, et uue hooaja ettevalmistused on sujunud plaanipäraselt ja edukalt.