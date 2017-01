Kalmer Musting: Norra uus mängustiil avaldas muljet

Kalmer Musting, Sten Siitam ja Jürgen Lepasson (Foto: Eesti Käsipalliliit)

Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting võttis MM-finaali ja kogu turniiri kokku järgmiselt: "No finaal oli ikka kihvt mäng, esimene poolaeg veel eriti. Norra suutis oma kiire mängu peale suruda ja Prantsusmaa ei leidnud kuidagi rohtu, kuni ehk viimaste minutiteni. Siis tuli legendaarse Thierry Omeyeri asemel väravasse Vincent Gerard ja pani selle lukku suisa imeliste tõrjetega.

Teise poolaja algul säras veteran Michael Guigou mitme värava ja heade söötudega, prantslased läksid eest ning võtsid lõpuks oma. Suurüllatus jäi sündimata, aga norralased tõestasid, et sellise mängustiiliga on võimalik kõige tugevamaidki hammustada. Norra koondise uudne lähenemine ongi ehk üks eredamaid märke lõppenud MM-ilt.

Ülikiire mäng, ülikiired otsused, sprinterlikud spurdid, rünnakute lahendamine võttis aega alla kümne sekundi – nii kiiret käsipalli pole mina varem näinud. Teine uuendus, mis kindlasti jääb püsima, on 7-6 vastu ehk ilma väravavahita mängimine. Näiteks horvaatidel oli see element hästi välja töötatud ja tublisti üle poole mänguajast kasutasid nad seda. See ka toimis, ehkki nappide kaotustega jäi Horvaatia lõpuks medalist ilma.

Kindlasti tasub märkida ka noorte jõulist esiletõusu. Me ei saa rääkida mingist suurest põlvkondade vahetusest, aga prantslaste Nedim Remili, horvaat Zoran Mamic, Sander Sagosen Norrast, Jerry Tollbring Rootsist on kõik 21-22aastased. Samuti oli märgata, et muu maailm läheneb vaikselt Euroopale – Egiptusel ja Brasiilial jäi napilt puudu veerandfinaalist ning Katar on endiselt tipus."

Eesti Käsipalliliidu toetaja Auto Forte Tallinn juhataja ja endine käsipallur Raido Toonekurg oli üks enam kui 15 tuhandest, kes MM-finaali kohapeal nautis: "Muljed on väga vinged! Muidugi show tervikuna ja kogu korralduslik pool oli tipptasemel. Kui ikka täismaja finaali ajal marseljeesi laulis ja täies koosseisus hüppas, siis korraks tuli mõte, et loodetavasti on prantslased halli ja tribüüni hästi ehitanud…"

Nägin Norra – Horvaatia poolfinaali ja kohamänge ning käsipalli tase oli meeletult hea. Finaali eel olid vastandlikud tunded, sest Prantsusmaa on mu lemmiktiim, olles tööalaseltki selle riigiga seotud. Samas meeldis mulle väga Norra mäng ja just nende sisu, mida nad Horvaatia vastu ning finaali avapoolajal näitasid.

Usun, et kuuleme Norra meeste käsipallist lähiaastate jooksul veel palju ning arvan, et Eestigi võiks nende mängustiili eeskujuks võtta. Minu silmis oli juba otsustav Türgi – Eesti mäng EM-sarjas natuke sarnane, kus meil õnnestus kaitse lukku panna ja kiireid lahendusi leida."

MM-i sümboolsesse koosseisu valiti Vincent Gerard, Nedim Remili (mõl. Prantsusmaa), Kristjan Bjørnsen, Sander Sagosen, Bjarte Myrhol (kõik Norra), Domagoj Duvnjak (Horvaatia) ja Jerry Tollbring (Rootsi). Turniiri väärtuslikumaks mängijaks nimetati Prantsusmaa koondise elav legend Nikola Karabatic. Järgmine MM-finaalturniir toimub kahe aasta pärast Saksamaal ja Taanis.