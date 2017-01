Käsipallikoondise kapten: meile on lihtsalt möllu vaja

Käsipallikoondise kapten Martin Johannson on rahul meeskonna esitusega Kosovos ja loodab homses kordusmängus kodupublikule vähemalt sama head mängu näidata.

Koondise kapten Martin Johannson oli mitmete põhimeeste puudumise tõttu kolmapäevases EM-valikmängus Kosovoga kindlasti kõige kogenum mees platsil. Tema sõnul aitas neid võidule tugev meeskonnavaim, temal kaptenina polnud nooremaid vaja kuidagi eriliselt innustada. "Panime pead kokku ning ütlesime üksteisele mõned innustavad sõnad," sõnas Johannson ETV spordisaatele. "Seekord valitses meil meeskonnas hea vaim ja häälestatus."

Johannson lisas, et kõva jutumees ta ei ole, kuigi kaptenina tuleb tal teinekord ka kõvemat häält teha. "Kui keegi võtab minust eeskuju, siis ma näitan seda hoopis suhtumise, võitluslikkuse ja hingega," tõdes joonemängija.

Juba homme tuleb sama vastasega uuesti kohtuda, seekord kodusaalis Põlvas. "Loodan, et tuleb samasugune mäng kui Kosovos," lausus Johannson. "Kuna paljud kindlasti ei näinud esimest mängu ja pidasid tulemust lehest lugedes trükiveaks, siis nüüd on vaja ka kodustele näidata, et tegelikult olidki asjad nii."

Rumeenias Bukaresti Steauas mängiva Johannsoni leping lõppeb tuleval suvel, kõnelused lepingupikenduse või uue klubi leidmise kohapealt on ees lähikuude jooksul. Klubi ja liigaga on pallur igati rahul. "Läheb päris hästi," ei varjanud Johannson. "Liiga on tihe ja konkurentsi pakuvad kõik meeskonnad. Oleme kaotanud mõned rumalad punktid, kuid kõik on veel ees. Peame jõudma kaheksa parema hulka play-offi, mis on täiesti uueks võistluseks."

Kõige tähtsam on Johannsoni sõnul homses mängus kodusaali toetus. "Meile ei loe, kas melu saalis on positiivne või negatiivne," lausus Johannson. "Meile on lihtsalt mõllu vaja."

Homne mäng Eesti ja Kosovo vahel algab Põlva Mesikäpa hallis kell 19.30 ning sellest teeb otseülekande ETV2, mida on võimalik vaadata ka ERR-i spordiportaali vahendusel.