Tiirmaal jäi MK-etapil punktikohast 4,9 sekundit vajaka, esikoht otsustati fotofinišiga

Karl-August Tiirmaa (Foto: Nordic Focus)

Hüppevooru järel viimasel ehk 32. positsioonil olnud Tiirmaal õnnestus suusarajal mööduda venelasest Nijaz Nabejevist, aga korealane Je-Un Park jäi napilt ette. Võitjale kaotas Tiirmaa 5.45,5.

Esikoha teenis hüppevooru järel kuuendat kohta hoidnud MK-sarja üldliider Johannes Rydzek, kes pidas lõpusirgel maha tulise duelli koondisekaaslase Eric Frenzeliga. Mõlemad said kirja aja 26.14,0. Kolmandaks tuli hüppevooru parim Mario Seidl Austriast (+19,0).

Kaheksa hulka mahtusid ka sakslased Fabian Riessle (+38,3) ja Manuel Faisst (+44,3), šveitslane Tim Hug (+53,4), austerlane Philipp Orter (+1.05,5) ja jaapanlane Akito Watabe (+1.05,8).

MK-sarja üldarvestuses suurendas Rydzek edu Frenzeli ees 36 punktile (vastavalt 1390 ja 1354 punkti). Kindel kolmas on 949 punktiga Riessle. Pyeongchangis mitte võistelnud Kristjan Ilves on 36 punktiga 41. ja eile Pyeongchangis 30-ndaks tulnud Tiirmaa ühe punktiga 59.-62.

Hüppevooru järel:

Tiirmaa hüppas Pyeongchangis 106 meetrit ja teenis sellega 64,3 punkti. Venelane Nijaz Nabejev edestab teda enne murdmaasõitu kuue sekundiga, aga ülejäänud konkurendid on on juba vähemalt ligemale minutiga eest ära.

Hüppevooru järel asus juhtima austerlane Mario Seidl, kes lendas 142 meetrit ja sai 127,1 punkti. Enne murdmaasõitu kaotab sakslane Eric Frenzel talle 35 sekundit. MK-sarja üldliider Johannes Rydzek on kuues (+1.16).

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves ei võistle.