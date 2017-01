Kristjan Ilves haaras Otepääl hüppevooru järel liidrikoha

Kristjan Ilves (Foto: Nordic Focus)

Kodumäe eeliseid nautinud eestlane hüppas 99,5 meetrit ja teenis 133,5 punkti. Norralane Sindre Ure Sötvik kaotab talle enne murdmaadistantsi 26 ja sakslane David Welde 30 sekundiga.

Kõrges mängus on ka Karl-August Tiirmaa, kes hüppas 95 meetrit ja sai 123,5 punkti. See annab talle praegu seitsmenda koha, kaotust Ilvesele on 40 sekundit.

Ülejäänud eestlased on kaugemal: 30. Han Hendrik Piho (86 meetrit; 103,0 punkti; +2.02), 41. Risto Raudberg (81,5; 90,5; +2.52), 44. Ivo-Niklas Hermanson (80; 88; +3.02), 50. Andreas Ilves (75,5; 77; +3.46), 51. Kail Piho (74,5; 76,5; +3.48) ja 55. Raiko Heide (72,5; 70,5; +4.12).