Ilves: kohad esikahekümnes vastavad mu tasemele

Kahevõistleja Kristjan Ilves on MK-sarjas 31. kohal, ehkki eelmisel nädalavahetusel Ramsaus ei õnnestunud tal punktilisa teenida. Senise hooaja parim koht on 17. ning vähemalt sama hea tulemus on eesmärgiks ka maailmameistrivõistlustel.

Kahevõistluse MK-sarjas on tänaseks peetud kolm etappi ning üheksa ootab ees uuel aastal. Hästi hooaega alustanud Kristjan Ilvese sõnul tunneb ta, et on karjääris sammu edasi teinud. "Hooaeg algas igati korralikult, sest tegin kohe esimesel võistlusel elu parima tulemuse MK-sarjas," ütles Ilves ETV spordisaatele. "Edasi läks ka kenasti, kui olin igal etapil kindlalt punktikohal ning näha oli arengut. Enne jõule jäi aga kripeldama see, et hüpe kadus võistlustel teadmata suunas ära."

Uus aasta algab Ilvesele hooga kohe uute MK-etappidega, jaanuari alguses Lahtis, seejärel Val di Fiemmes. Korraks põikab Ilves ka kodumaale, et osaleda siinsel B-karikasarja võistlusel. "Väiksed jõulusöögid sisse ja hooaeg läheb täie hooga edasi," kirjeldas Ilves. "Puhata ei saa."

Veebruari lõpus ootab ees MM, kuhu ka Ilvese sihid on suuremas osas seatud. "Kuna MM on kõige tähtsam, siis seal oleks 15 sekka jõudmine suureks õnnestumiseks," teatas Ilves. "Ka tulemusega 20 hulgas võib rahul olla. Need kohad vastavad minu praegusele tasemele."