Kristjan Ilves jõudis MK-sarjas taas punktikohale

Kristjan Ilves (Foto: Nordic Focus)

Ilves kaotas võitjale, sakslasele Fabian Riesslele 2.06,1. Teise koha võttis MK-sarja üldliider Eric Frenzel, kes jäi Riesslest maha 4,6 sekundit ning sakslastele kindlustas kolmikvõidu Johannes Rydzek (+11,6.).

MK-sarja üldarvestuses on Frenzelil koos 634 punkti, Rydzekil on 590 ning Riesslel 478 silma. Sellel hooajal viiendat korda 30 parema sekka mahtunud Ilvesel on 35 punkti, mis annab talle 37. koha. Kokku on sellel hooajal punkte teeninud 52 meest.

Enne sõitu:

Parimat tulemust näitas MK-sarja üldliider, sakslane Eric Frenzel, kelle 130,5 meetri kaugusel kandunud õhulend andis talle kokku 137,1 punkti. Teisena stardib suusarajale itaallane Samuel Costa, kes sai 135,5 punkti.

Kristjan Ilves hüppas 118 meetri kaugusele, sai 116,6 punkti ning läheb starti Frenzelist minut ja 22 sekundit hiljem. Teine eestlane Kail Piho jäi kvalifikatsioonis viimaseks, 50 hulka ei mahtunud ka legendaarne Hannu Manninen, kes sai 52. koha.