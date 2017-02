Han Hendrik Piho teenis Sloveenias punktilisa

Han Hendrik Piho (Foto: Kaur Piho)

Hüppevooru järel olid eestlased vastavalt 37. ning 45. kohal, Han Hendrik Piho hüppas 112 meetri kaugusele ja Kail Piho temast meetri võrra enam. Suusarajale läks esimesena sakslane Terence Weber, kelle hüpe kandus 133,5 meetri kaugusele.

Weber ei suutnud esikohta hoida ning temast möödus kolmandana startinud austerlane Lukas Klapfer, kes edestas sakslast lõpuks 8,1 sekundiga. Han Hendrik Piho kaotas võitjale 2.29,2 ning saavutas 23. koha, Kail Piho ületas finišijoone Klapferist 3.00,7 hiljem ja sai 31. koha.

Kolm etappi enne kontinentaalkarikasarja hooaja lõppu on Han Hendrik Pihol koos 24 punkti, Kail Pihol on neli silma. Liidril Martin Fritzil on 546 punkti, teisel kohal olevat sakslast David Weldet edestab austerlane 63 punktiga.