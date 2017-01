Ago Markvardt: loodame väga, et Kristjan Ilves jõuab Otepääl poodiumile

Sel nädalavahetusel toimub Otepääl Kontinentaalkarikasarja etapp kahevõistlejatele, millest käis ETV saates "Terevisioon" rääkimas endine kahevõistleja ja praegune Suusaliidu juhatuse liige Ago Markvardt.

Otepääl toimuvast etapist võtab osa 13 riiki ja rohkem kui 60 sportlast ning Markvardti sõnul on tulemas huvitav võistlus, kus saab kaasa elada ka Eesti noormeestele.

"Minule teadaolevalt on Otepäält info selline, et on suurepärane talve ilm ning kõik võistlusrajatised on suurepärases korras," kinnitas Markvardt.

Markvardti sõnul koondab kontinentaalkarikasari sportlasi, kes regulaarselt MK-sarjas A-gruppi ei mahu, kuid vajavad samuti pidevat võistlusväljundit.

Eesti saab mõlemal päeval panna välja kaheksa sportlast ning esindatud on vennad Ilvesed ja vennad Pihod ning lisaks ka Karl-August Tiirmaa ning ülejäänud kohad täidetakse noorsportlastega.

"Medalilootused on meil alati olemas. Kes ei looda, see nendeni kunagi ei jõu. Kristjan Ilves on meil näidanud head stabiilsust MK-sarjas ning kindlasti koduseinad aitavad ja me väga loodame, et ta jõuab poodiumile," uskus Markvardt, et meie koondisel on ka lootust edule.