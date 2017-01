Eesti Kabeliit valis senise presidendi tagasi ametisse

Tarmo Tulva (Foto: Eesti Kabeliit)

Asepresidentideks valiti Arno Uutma ja Kermo Taimre. Juhatuse volitused kehtivad 2019. aasta jaanuari lõpuni. Tegevdirektorina jätkab Viktoria Lehtmets.

"Möödunud kahe aasta suuremad eesmärgid said täidetud. Meile on lisandunud mitmeid uusi kohtunike, oleme suutnud korraldada erinevaid rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ning mängijate hulk näitab jätkuvalt kasvutrendi," ütles kabeliidu president Tarmo Tulva.

"Järgmise kahe aasta kõige olulisem sündmus Eesti kabeelus on kindlasti maailmameistrivõistluste toimumine Tallinnas 2017. aasta oktoobris," rääkis Tarmo Tulva pressiteate vahendusel.

"See võistlus toob Eestisse kõik kabemaailma tugevaimad tegijad ning annab ühtlasi ka meie mängijatele suurepärase võimaluse enda taset võrrelda. Maailmameistrivõistlused ei pane proovile mitte ainult meie mängijate oskusi, vaid on oluline proovikivi ka uuele valitud juhatusele. Aastatega oleme me hankinud kogemusi väiksemate tiitlivõistluste korraldamisega ja ma olen kindel, et uus juhatus suudab ka selle suurvõistluse edukalt läbi viia."

Eesti Kabeliidu juhatusse kuuluvad: Tarmo Tulva, Arno Uutma, Kermo Taimre, Janek Mäggi, Viktoria Lehtmets, Krista Pahapill, Kerdi Pesur, Stan Nahkor ja Argo Unnuk.