Mettis on tänavuseks hooajaks seadnud kolm suuremat eesmärki

Tartus toimusid täna Eesti meistrivõistlused judos. Võistluste võtmesõnaks kujunesid hiljuti vastu võetud uued reeglid.

Kuni 90 kilogrammi kaalukategoorias võidutses Tartus Mattias Kuusik. Raskekaalus oli edukaim Juhan Mettis. "Vorm pole eekujulik, kuid rahuldav," ütles Mettis ETV spordisaatele. "Vastupidavus on normaalne, aga tehniline pool nõuab veel kõvasti tööd."

Vigastusest paranenud Mettis sõidab veebruaris laagrisse Belgiasse, kus loodab hakata kevadeks kõva põhja laduma. "Loodan aprillis toimuvaks EM-iks saavutada eeskujuliku vormi," sõnas Mettis. "Kindlasti on minu jaoks suureks eesmärgiks augustis toimuv universiaad ning ka septembri alguses toimuv MM."

Tänavused judo meistrivõistlused peeti uute reeglite järgi, mis rahvusvaheline judoliit kinnitas pärast Rio olümpiamänge. Uued määrused lihtsustavad judoliidu presidendi Aavo Põhjala sõnul olulisel määral kohtunike tööd ja vähendavad karistuste osakaalu. "See on positiivne, sest karistused olid teatud määral ülepingutatud. Nüüd keskendutakse sellele, et oleks näha ilusat judot, mis rahvale meeldiks," lisas Põhjala.