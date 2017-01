Filter Maanteekarikasari loobub tänavu ühest etapist

Maanteekarikasarjas osalejad (Foto: Eero Raav)

Kokku seitsmest etapist koosnev sari viib ratturid veel Elvasse, Viljandisse, Haapsallu, Väike-Maarjasse, Võrru ja Tallinna. Filter Maanteekarikasari lõppeb traditsioonilise finaalvõistluse, septembri esimesel laupäeval peetava Fakto Auto Tallinna Rahvasõiduga.

Võrreldes eelmise aastaga ei ole kalendris Tabasalu Rattarallit. „Tabasalu ümbrusse on tee-ehituste käigus ehitatud niivõrd palju ohutussaari, et seal võistluse korraldamine on muutunud ohtlikuks ja kalliks. Eelistasime Tabasalu rajale Mulgi Rattarallit, sest Viljandi mäefiniš on Eesti oludes midagi ainulaadset,“ selgitas Reile.

Sarja suurimaks uuenduseks algaval hooajal on aga võistlusega samal ajal toimuv ühistreening, mis võimaldab senistel kõhklejatel varasemast märksa soodsamalt üritusest osa saada. Treeninggupp pääseb rajale pärast võistlusstarte, seda hakkab saatma turvaauto ja grupis saab olema näpunäiteid jagav treener. Erinevalt võistlussõidul startijatest treeningul osalejad protokolli aega kirja ei saa.

2017. aasta kalender:

6. mai – Kuusalu 24. Rattaralli

21. mai – Elva 32. Rattapäev

4. juuni – Mulgi 7. Rattaralli

17. juuni – Haapsalu 17. Rattaralli

30. juuli – Pandivere 27. Rattaralli

19. august – Võru 12. Rattaralli

2. september – Fakto Auto Tallinna 7. Rahvasõit