Eestis esmakordselt loodud maastikurattakoondise sihiks on Tokyo olümpiamängud

Eestis luuakse esmakordselt maastikurattakoondis. Uue projekti suuremaks eesmärgiks on Eesti maastikuratturi pääs Tokyo olümpiamängudele.

Vastloodud maastikurattakoondise esinumbriks on Martin Loo, kes asub Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu maastikurattakrossi edetabelis kõrgel 20. kohal. Rio olümpial Loo võistelda ei saanud, sest peale tema ei kogunud vajalikke reitingupunkte ükski Eesti rattur. Möödunud aasta lõpus tuli rattaliidu juhatusse värsket verd ja võeti vastu otsus maanteekoondise kõrvale luua ka maastikurattakoondis.

„Jõudsime sellisele järeldusele, et nii edasi minna ei saa," sõnas Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liige Sulev Lipp ERR-ile. "Me peame looma struktuuri, süsteemi, alates juba noorteklassist, et töö oleks sihipärane ja konkreetne, mitte juhuslik. Sellega me nüüd pihta alustamegi, et Tokyos 2020 oleks keegi Eestist seal esindatud."

"Selle projekti algatamise üks põhialuseid oli see, et me kuskilt mujalt midagi ära võtma ei hakka," toonitas Lipp. "Aastaid on toiminud Eesti maanteekoondis, nii juunioride kui U-23 koondis ja sealt me midagi ära võtta ei taha. Meie eesmärk on peale riigi rahastuse juurde leida ka eratoetajaid ja selleks kõva töö ka käib."

Koondise peatreeneriks on Looga pea kaks aastat koostööd teinud Karmen Reinpõld, kelle treeningmeetodid on tänapäevaselt teaduspõhised ja analüütilised. Uue koondise loomine tähendab Eesti rattasportlastele senisest enam võimalusi.

"See on see põhiline sõnum, mida me tahame näidata ja edasi anda - tänaseks on meie ratturitel valikuvõimalus," tõdes Reinpõld. "Kui enne oli see, et tulevik on ainult maantee peal, siis täna võib sportlane teha otsuse, kas ta läheb maanteele või maastikule ja kindlasti see mõjutab ka seda, kuidas noored peale tulevad ja mida nad otsustavad."

"Kuna see on täiesti uus projekt, oleme vaadanud eelkõige sellise pilguga, et kes meil kasvõi eelmine asta Eesti meistrivõistlustel maastikurattakrossis juunioride eesotasas oli, nende poole oleme ka pöördunud. Kõik nad on meile kinnitanud oma suurt pühendumust maastikurattadistsipliinile ja meie töö on neid toetada," lisas Reinpõld.

Martin Loole tulevad reitingupunktide kogumisel appi ka Peeter Pruus ja Peeter Tarvis. Pikaajalise projekti raames on erilise tähelepanu all juunioride vanuseklass. Andekatest noortest kuuluvad koondisesse Markus Pajur, Karl Brent Premet ja Mari-Liis Mõttus. 16-aastase Pajuri sõnul ei ole suure arenguhüppe tegemine kerge.

"Varem ma kindlasti ei teinud nii raskeid treeninguid, kui ma olen praegu teinud, mu eelmine treener võttis pigem rahulikumalt. Karmen laseb mul rohkem täiega panna," naeris Pajur. "Mina tahaks maastikurattaspordis saada maailmameistriks. See on minu põhieesmärk."